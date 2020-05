Ehemaliger LaudaMotion-Flugbegleiter: "Ich setze mich nie wieder in ein Lauda-Flugzeug!"

Flugzeuge mit hochgradigen technischen Problemen, die trotzdem in die Luft geschickt werden. Techniker, die ohne entsprechende fachliche Eignung an Fluggeräten werken und bisweilen "googlen" müssen, bevor sie den Schraubenzieher ansetzen. Zigtausende Euro an Bargeld, die wöchentlich durch das fliegende Personal in dezenten roten Ledertaschen am österreichischen und deutschen Fiskus "vorbeigeflogen" wird. Der ehemalige LaudaMotion-Flugbegleiter Stefan erzählt im Austrian Wings Exklusivinterview über Machenschaften, die dank boomender Billigfliegerei augenscheinlich bereits salonfähig geworden sind.