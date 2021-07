GEGENDARSTELLUNG: "Doch kein Personalabbau bei Airline Assistance Switzerland (AAS) in Österreich"

Am 9. Juni 2021 verschickte die Airline Assitance Switzerland, kurz AAS, über den OTS-Dienst der Austria Presse Agentur eine Pressemeldung, die in redaktionell bearbeiteter Form von Austrian Wings publiziert wurde. Die Originalaussendung finden Sie mit Stand 9. Juli 2021 an dieser Stelle.

Die darin erwähnte Vorgängerfirma der AAS, die Firma Celebi, begehrt folgende Gegendarstellung, die von Austrian Wings ohne jede Präjudiz veröffentlicht wird:

"Im Rahmen der Aussendung vom 09.06.2021 unter dem Titel "Doch kein Personalabbau bei Airline Assistance Switzerland (AAS) in Österreich" wurde die Behauptung wieder gegeben, dass Celebi (gemeint: Celebi Ground Services GmbH) als Betriebsvorgängerfirma trotz eines ersten Teilurteils des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien die Übernahme der bei ihr erworbenen Abfertigungsansprüche ablehne. Diese Mitteilung ist unrichtig bzw unvollständig und ist in erheblicher Weise zur Irreführung geeignet. Das erste, in dieser Aussendung genannte Teilurteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien ist bisher nämlich nur teilweise in Rechtskraft erwachsen. Diesen rechtkräftig gewordenen Betrag hat die Celebi Ground Services GmbH als Betriebsvorgängerin auch fristgerecht und vollständig an AAS bezahlt. Darüberhinausgehende Beträge aus diesem zuvor genannten ersten Teilurteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien sind wegen des fristgerecht erhobenen Rechtsmittels der Celebi Ground Services GmbH entsprechend derzeit auch nicht rechtskräftig und besteht folglich daraus auch keinerlei Zahlungsverpflichtung der Celebi Ground Services GmbH als Betriebsvorgängerin gegenüber der Airline Assistance Switzerland AG."

