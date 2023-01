SAUDIA investiert in innovative Nachhaltigkeitsprogramme

Green Points Programm: SAUDIA hat als - nach eigenen Angaben - erste Fluggesellschaft der Welt das Green-Points-Programm eingeführt, mit dem Fluggäste für ihren Beitrag zum Umweltschutz belohnt werden. Das Programm wurde am 12. Mai auf einem Flug von Jeddah nach Madrid im Rahmen der von der SkyTeam-Allianz präsentierten The Sustainable Flight Challenge (TSFC) eingeführt. SAUDIA-Gäste können durch die Vorauswahl ihrer Mahlzeiten beim Online-Check-In die Verschwendung von Lebensmitteln und Verpackungen, die auf der Mülldeponie landen, verringern und das Gewicht der Vorräte an Bord reduzieren und somit Treibstoff sparen. Das Green-Points-Programm bietet den Gästen die Möglichkeit, mit weniger Gepäck zu reisen, was durch eine großzügige Zuteilung von Green Points gefördert wird. Dieser Ansatz leistet einen wesentlichen Beitrag zur Treibstoffeffizienz.

Freiwillige Kohlenstoffmarkt-Initiative: SAUDIA ist der erste Airline-Partner in der MENA-Region, der sich an der im vergangenen Jahr gestarteten Voluntary Carbon Market Initiative beteiligt. Als Teil der Vision Saudi-Arabiens, bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und seine Auswirkungen auf den Klimawandel zu reduzieren, hat der Public Investment Fund (PIF) den freiwilligen Kohlenstoffmarkt eingerichtet. Die Initiative spiegelt die Interessen von Unternehmen wider, die ihre CO2-Bilanz durch Initiativen und neue Innovationen wie den Ausbau erneuerbarer Energien oder die Förderung von grünem Wasserstoff verringern wollen. Partner in diesem Markt sind fünf führende saudi-arabische Unternehmen, darunter die nationale Fluggesellschaft SAUDIA. Die Teilnahme von SAUDIA am freiwilligen Kohlenstoffmarkt spielt eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und ist ein Meilenstein in der Geschichte der nationalen Fluggesellschaft.

Pilotprojekt SV590: Eine weitere Nachhaltigkeitsinitiative zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks und der Produktion von Emissionen ist die aktive Integration von Kundenmeinungen. Auf dem Flug SV590 von Jeddah nach Dubai am 8. Oktober 2022 wurden Gäste an Bord nach Ideen für umweltfreundlichere Flugreisen befragt, die die Zeit vor der Abreise am Flughafen und die Ankunft am Zielort betrafen. Dabei wurden insgesamt 150 spannende Ideen von Fluggästen und SAUDIA-Teammitgliedern gesammelt.

eVTOL: In Zusammenarbeit mit dem Münchner Start-up Unternehmen Lilium investiert SAUDIA in einen emissionsfreien Flugverkehr, um im Rahmen der Vision 2030 die Unabhängigkeit vom Erdöl zu fördern. Dazu hat die arabische Airline dem Kauf von 100 der elektrisch betriebenen Flugtaxis Lilium-Jet eingewilligt, mit denen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und nahtlose Hubverbindungen für Business Class Kunden innerhalb von Saudi-Arabien bedient werden sollen. Die senkrecht startenden und landenden Elektro-Jets haben eine Reichweite von 175 Kilometern und bieten Platz für bis zu 6 Personen. Mit dieser Partnerschaft investiert SAUDIA in ein innovatives eVTOL-Netz, ein fläschendeckendes Netz von Flugtaxis in Saudi Arabien, das den nachhaltigen Tourismus des Landes fördern soll.

Formel E: Als offizieller Airline-Partner der ersten elektrisch betriebenen Motorsportrennserie Formel E und Titelpartner des ersten SAUDIA Ad Diriyah E-Prix, hat SAUDIA in diesem Jahr eine neue Kampagne gelauncht, um Fans der Formel E weltweit zu verbinden und den nachhaltigen Sport zu bewerben. Dazu werden SAUDIA und ihre SkyTeam-Partner im kommenden Jahr alle Austragungsstädte des Rennkalenders anfliegen. Dabei stehen dann die Städte Rom, Berlin, New York, London und Seoul im Flugplan.

Mit diesem nachhaltigen Engagement hat SAUDIA in jüngster Zeit zahlreiche Preise gewonnen. Neben dem AVB Award 2022 für die nachhaltigste Airline, wurde SAUDIA im Rahmen der SkyTeam Sustainable Flight Challenge in der Kategorie Kundenengagement ausgezeichnet. Daneben war die Airline Finalist in drei weiteren Kategorien: größte CO2-Reduzierung auf der Mittelstrecke, niedrigste CO2-Emissionen bei der Bodenabfertigung und beste nachhaltige Innovation.

Saudi Arabien in der Kritik

Während sich die Fluglinie modern präsentiert, steht Saudi Arabien selbst seit geraumer Zeit in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen. In dem Land, in dem eine besonders rückständige Auslegung des Islam Staatsreligion ist, ist die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Regelmäßig finden öffentliche Hinrichtungen durch Enthaupten schon wegen geringer "Vergehen" wie etwa Ehebruch, Hexerei oder Abfall vom islamischen Glauben ("Gotteslästerung") statt. Für internationales Aufsehen sorgte auch der Fall des Bloggers Raif Badawi, der 2013 wegen "Beleidigung des Islam" zu zehn Jahren Haft und 1.000 Peitschenhieben verurteilt wurde. Auch Frauen werden unter Berufung auf "islamisches Recht" seit Jahrzehnten massiv unterdrückt. Um die Pressefreiheit ist es ebenfalls katastrophal schlecht bestellt.

