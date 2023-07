Neues Buch über Flugtagkatastrophe von Ramstein wieder überall erhältlich

Vorübergehend ausverkauft war das neue Buch über die Flugtagkatastrophe von Ramstein wegen der großen Nachfrage selbst bei großen Anbietern wie "Weltbild" oder "Amazon". Mittlerweile ist das umfassende Werk, das selbst von Betroffenen in höchsten Tönen gelobt wird, wieder überall erhältlich.

Obwohl das Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" wieder erhältlich ist, ist nach wie vor mit längeren Lieferzeiten zu rechnen. Bei "Amazon" etwa erhält man es bei Bestellung am heutigen Tag frühestens am 9. September, bei "Morawa" ist es sofort versandbereit. Allerdings schlägt "Morawa" auf den vom Verlag festgelegten Verkaufspreis von 23,90 Euro selbst etwas auf und verlangt 24,95 für das Buch. "Weltbild.de" dagegen hält sich an den vom Verlag festgelegten Preis. Bei "Thalia" dauert der Versand aktuell 1 bis 2 Wochen, allerdings verdient sich auch "Thalia" ein Körberlgeld und erhöht eigenmächtig den Verkaufspreis.

Über das Buch

Eine der Maschinen stürzte in Sekundenschnelle brennend ins Publikum und explodierte inmitten der Menschenmenge. Die Bilanz war – nicht zuletzt aufgrund der völlig chaotischen Rettungsmaßnahmen durch das US-Militär – verheerend: Mindestens 70 Tote, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, hunderte zum Teil lebensgefährlich Verletzte, unzählige psychisch Traumatisierte. Viele der Betroffenen leiden bis heute unter den körperlichen und psychischen Folgen des 28. August 1988.

Von der deutschen Politik und dem amerikanischen Militär fühlen sich die Opfer jenes Tages im Stich gelassen. Es gab weder finanzielle Entschädigungen, noch eine psychologische Betreuung für die Traumatisierten. Selbst ein Gedenkstein für die 70 namentlich bekannten Toten wurde jahrelang durch Politik und Kirche verhindert.

Erst als das Psychotherapeuten-Ehepaar Sybille und Hartmut Jatzko im Jahr 1989 gemeinsam mit Heiner Seidlitz und Franz-Xaver Rupprecht in Eigeninitiative eine Nachsorgegruppe ins Leben rief (und dabei von offizieller Seite zunächst massiv behindert wurde), erhielten die Betroffenen jene Unterstützung, die sie so dringend benötigten.

Für dieses Buch über das Flugtagunglück von Ramstein recherchierte der österreichische Luftfahrtfotograf und erfolgreiche Sachbuchautor Patrick Huber (Tödliche Flammen im Frachtraum – der mysteriöse Absturz der „Helderberg“ – https://www.helderberg-crash.info) viele Jahre lang, sichtete unzählige Dokumente, führte stundenlange Gespräche und Schriftverkehr mit gut einem Dutzend involvierter Personen in Österreich, Deutschland und Italien.

Das Ergebnis ist dieses Werk, welches das Flugtagunglück von Ramstein, das zu den folgenschwersten Katastrophen dieser Art weltweit zählt, bis ins kleinste Detail beleuchtet.

Der Autor lässt darin unter anderem Zeitzeugen, Überlebende, Psychologen, Militärpiloten, Journalisten, Notärzte sowie Krankenpflegepersonal zu Wort kommen und zeigt auf, wie sich die Organisation von Flugshows seither verändert hat und welche allgemein gültigen wichtigen Erkenntnisse aus dieser Tragödie gewonnen werden konnten.

Format A 5, 372 Seiten mit 138 Abbildungen – darunter zum Teil noch nie zuvor veröffentlichtes Bildmaterial.

ISBN Softcover: 978-3-99152-447-2

ISBN Hardcover: 978-3-99152-446-5

ISBN E-Book: 978-3-99152-448-9

