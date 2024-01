Log AUA-Pressestelle über Fume Event auf A320?

Austrian Wings Leser kennen die Vorgeschichte:

Als Flug OS 9506 befand sich der Airbus A320, OE-LBK, der AUA am 23. Dezember auf dem Weg von Teneriffa (TFS) nach Wien (VIE), als sich der Zwischenfall ereignete. Bereits am Boden trat in der Kabine nach dem Aktivieren der Hilfsturbine "APU" ein "Geruch von alten Socken" in der Kabine auf. Dieser Geruch ist typisch dafür, dass Rückstände von Triebwerksöl in die Kabine gelangt sind. Diese Triebwerksöldämpfe gelten als hochtoxisch und sind nach Ansicht von Betroffenen und manchen Experten für das Aerotoxische Syndrom verantwortlich, aus dem auch dauerhafte gesundheitliche Schäden bis hin zum Tod resultieren können.Laut einem Bericht des "Aviation Herald" deaktivierten die Piloten das Zapfluftsystem Nummer 2 (Bleed Air), woraufhin der Geruch verschwand.Techniker gaben die Maschine daraufhin zum Flug nach Wien ohne Verwendung des Zapfluftsystems Nummer 2 frei. Doch rund 30 Minuten nach dem Start trat der gleiche Geruch erneut auf. Anstatt nach Teneriffa zurückzukehren, setzten die Piloten den Flug jedoch mehr als 4 Stunden bis zur Landung in Wien fort.

Die AUA-Pressestelle benötigte mehr als einen Tag, um überhaupt auf unsere Anfrage zum Thema reagieren. Schon das ist sehr ungewöhnlich und deutet darauf hin, dass man sich sehr genau abstimmen musste, mit welchem "Wording" man an die Öffentlichkeit geht. Üblicherweise antworten Kommunikationsprofis nämlich innerhalb weniger Stunden, manchmal sogar in weniger als einer Stunde auf entsprechende Anfragen. Dass es diesmal so lange gedauert hat, ist ein Indiz dafür, dass wir hier einen sehr sensiblen Fall angefragt hatten.

Im Statement, das erst einen Tag nach unserer Anfrage eintraf, stritt die Sprecherin dann ab, dass es einen zweiten Fume Event gegeben habe. Doch nicht nur der Bericht des "Aviation Herald", sondern auch mehrere Aussagen von Passagieren und AUA-Mitarbeitern (solche Vorfälle machen natürlich intern im Unternehmen rasch die Runde und sind Gesprächsthema) erwähnen allesamt ZWEI Fume Events: einer am Boden und einer im Flug, kurz nach dem Start.

Vor dem Hintergrund dieses Indizienkonvoluts stellt sich die Frage, ob seitens der AUA-Pressestelle beinhart gelogen wurde oder ob intern womöglich "nur" schlecht recherchiert wurde. Und es steht natürlich auch die Frage im Raum, wie glaubhaft die anderen von der AUA-Pressestelle in Zusammenhang mit diesem Vorfall gemachten Aussagen sind. Schließlich wird darin auch bestritten, dass eine Kontamination mit hochtoxischem Triebwerksöl die Ursache der (höchstwahrscheinlich) beiden Fume Events an diesem Tag war. Doch wie heißt es so schön? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann und wann die Wahrheit spricht ... Aus rechtlichen Gründen halten wir allerdings fest: Wir unterstellen keine Lüge, es kann ja, wie erwähnt, auch eine schlampige interne Recherche gewesen sein. Beides wäre allerdings kein Ruhmesblatt für die Kommunikationsabteilung der rot-weiß-roten Airline. Auf jeden Fall ist es nicht sehr schlau, derart zu arbeiten. Zumal die AUA-Pressestelle erst vor wenigen Tagen in einer Mail (zu einem völlig anderen Thema) an Austrian Wings nachweislich unwahre Angaben gemacht hat - doch das ist eine andere Geschichte ...

Unseren geschätzten Damen und Herren Lesern versichern wir jedenfalls: Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen und werden weiterhin nach höchsten journalistischen Standards recherchieren und unsere Berichte entsprechend veröffentlichen. Für die Qualität unserer Arbeit spricht unter anderem der Umstand, dass wir in den 15 Jahren unseres Bestehens noch niemals einen Artikel wieder vom Netz nehmen mussten. Das können vermutlich nicht viele Medien von sich behaupten.

