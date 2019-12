Condor führt Business Class auf der Kurz- und Mittelstrecke ein

Der Ferienflieger vereinheitlicht damit die Beförderungsklassen im eigenen Portfolio und ergänzt sein Angebot um ein, so steht es in deiner Medienmitteilung geschrieben, "exklusives Produkterlebnis": Gäste genießen in der Business Class neben dem gewohnt herausragenden Condor-Service Lounge-Zugang vor ihrem Flug, einen freien Mittelsitz in den vorderen Reihen des Flugzeugs, kostenfreie Getränke und Menüoptionen, zusätzliches Hand- und Aufgabegepäck, kostenfreies Sportgepäck und viele weitere Vorzüge.

Parallel erweitert der Ferienflieger die Tarifoptionen in der Economy Class: „Economy Best“ bietet unter anderem mehr Hand- und Aufgabegepäck sowie eine kostenfreie Sitzplatzreservierung. Der neue Tarif ergänzt den klassischen Economy Class-Tarif und der „Economy Light“-Tarif, in dem Gäste besonders günstig nur mit Handgepäck reisen.

Business Class: neuer Name – mehr Vorzüge

Bislang als Premium Class buchbar, vereinheitlicht der neue Name Business Class die Produktbezeichnungen innerhalb des Condor-Portfolios und bietet neue und zusätzliche Vorzüge. Durch den freien Mittelsitz genießen Gäste besonders viel Bewegungsfreiheit.

Folgende Leistungen sind in der Business Class inklusive:

Business Class

Lounge-Zugang (nach Verfügbarkeit am Flughafen)

Freier Mittelsitz

kostenfreie Sitzplatzreservierung

16 Kilogramm Handgepäck (zwei Gepäckstücke)

30 Kilogramm Aufgabegepäck

Taste the World-Gericht mit Hauptspeise und Dessert

kostenfreie alkoholische und nicht-alkoholische Getränke

ein Sportgepäckstück bis 30 Kilogramm

separater Check-in, Security Fast Lane, Priority Boarding, Priority Gepäckausgabe

kostenfreier Vorabend Check-in in Deutschland

Zeitschriften

750 Miles & More Meilen

Economy Class: eine Klasse, drei Tarifoptionen

An Bord der Condor Kurz- und Mittelstreckenflüge können Reisende der Economy Class ab sofort zwischen drei verschiedenen Tarifen wählen: Neben den bereits bekannten Tarifen „Economy Classic“ und „Economy Light“ steht künftig auch die neue Tarifoption „Economy Best“ zur Auswahl. Diese beinhaltet, neben zusätzlichem Aufgabe- und Handgepäck, ein kostenloses Sandwich mit Wasser und Kaffee oder Tee an Bord. Außerdem ist das Condor Priority Package im Tarif inbegriffen, durch das Gäste zuerst an einem separaten Priority Schalter einchecken und als erste boarden können. Am Zielort erhalten Sie also ihr Gepäck vor allen anderen Gästen und können so besonders entspannt in den Urlaub starten.

Zu allen Economy-Tarifen kann eine Flex-Option für flexibles Umbuchen hinzugebucht werden.

Übersicht der Economy-Tarife auf der Kurz- und Mittelstrecke:

Economy Light

Handtasche

25 Miles & More Meilen

Economy Class

8 Kilogramm Handgepäck

20 Kilogramm Aufgabegepäck

125 Miles & More Meilen

NEU: Economy Best

10 Kilogramm Handgepäck

25 Kilogramm Aufgabegepäck

Sandwich

Wasser, Kaffee, Tee

Sitzplatzreservierung

Separater Check-in, Fast Lane, Priority Boarding, Priority Gepäckausgabe

kostenfreier Vorabend Check-in in Deutschland

250 Miles & More Meilen

„Mit der Business Class und den Tarifoptionen in der Economy Class bieten wir für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel das richtige Produkt. Wir kommen dem Wunsch unserer Kunden nach mehr Individualität nach und bieten ihnen die Möglichkeit, sich auf ihrem Flug in den Urlaub oder wieder nach Hause ganz nach ihren persönlichen Bedürfnissen wohlzufühlen“, so Ralf Teckentrup, Geschäftsführer von Condor. „Condor steht seit 64 Jahren für Tradition und Qualität – durch unseren Service und unser Produkt werden wir diesem Qualitätsversprechen auch weiterhin gerecht.“

Langstreckenflüge: Gewohntes Produkt, gewohnter Service

Auf Langstreckenflügen bietet die Airline ihren Gästen auch weiterhin die Auswahl zwischen den drei bekannten Beförderungsklassen: Business Class, Premium Class und Economy Class.

Business Class-Gäste entspannen auf vollautomatischen Liegesitzen, nutzen umfangreiches Premium Entertainment auf einem persönlichen 15-Zoll-Monitor und genießen ein 3-Gänge-Gourmet Menü. Die Premium Class bietet deutlich mehr Beinfreiheit und eine stärkere Neigung der Rückenlehne sowie weitere Vorzüge wie Premium Entertainment, kostenfreie alkoholische und alkoholfreie Getränke und ein Premium Menü. In der Economy Class erwartet Gäste ein persönlicher Bildschirm, ergonomische Sitze und kostenfreie heiße und kalte Mahlzeiten sowie eine große Getränkeauswahl an alkoholfreien Getränken. Auch auf Langstreckenflügen kann der Economy Light-Tarif gebucht werden, mit dem man besonders günstig und nur mit Handgepäck reist.

(red / DE)