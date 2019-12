Neuer Fliegerroman erschienen

Der Roman "Der Brief aus Wisconsin" spielt im Privatpiloten-Milieu und erzählt vor einem fliegerischen Hintergrund die spannende Geschichte einer Auswanderung. Die Handlung in 2009 blendet an vielen Stellen zurück – in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, der Berliner Luftbrücke, in die siebziger Jahre und auch in die Zeit der Auswanderungswelle im neunzehnten Jahrhundert. Einige der im Roman vorkommenden Orte sind real, fiktiv dargestellte Orte lehnen sich an reale Orte an. Haupt-Schauplätze sind der Westerwald, der Großraum Koblenz, und -neben Oshkosh- verschiedene Orte im US-Bundesstaat Wisconsin. Auch Handlungsstränge an Orten in England und Holland sind enthalten. Neben einer Liebesgeschichte enthält der Roman auch lebendig geschilderte, fliegerische Erlebnisse, die auch Leserinnen und Leser ansprechen, die sich bisher nicht mit der Privatfliegerei oder mit dem Thema Auswanderung befasst haben.

Der neunundvierzigjährige Journalist und Privatpilot Justus Sessenroth befindet sich in einer Lebenskrise, als ihn ein Brief der ihm unbekannten Namensvetterin Annie Sessenroth aus Milwaukee, Wisconsin, USA, erreicht. Die Klärung der Frage, ob Annie mit Justus verwandt ist und ob ihre deutschen Vorfahren, nicht wie Justus‘ Familie aus Thalfeld im Westerwald, sondern aus einem anderen Ort stammten, vielleicht sogar aus dem verträumten Ort Sessenroth in der Eifel, führt die beiden zurück in die Vergangenheit. Justus, der beruflich in die USA reisen muss, um eine Reportage über das in Oshkosh, Wisconsin, jährlich stattfindende, weltgrößte Fliegertreffen zu schreiben, verliebt sich Hals über Kopf in die hübsche, zehn Jahre jüngere Annie, die im Hauptberuf als Stewardess tätig ist.

Justus gerät in einen Konflikt, denn kurz vor seiner Reise in die USA hat sich seine 33-jährige Flugschülerin Carola in ihn verliebt. Ein spannender Roman – nicht nur für flugbegeisterte Leserinnen und Leser.

Herstellung und Verlag: BoD – Books on Demand, Norderstedt

Paperback, 252 Seiten; ISBN: 978-3-7504-1063-3

E-Book; ISBN: 978-3-7504-4593-2

Über den Autor

Bereits als vierzehnjähriger absolvierte Ulrich Thielmann (Jahrgang 1959) seinen ersten Alleinflug in einem Segelflugzeug. Neben seinem Beruf als Produkt- und Projektmanager bei einem großen Telekommunikationsunternehmen schreibt der Autor Romane, Dokumentationen und Artikel mit Bezug zu seiner Leidenschaft - der Fliegerei.

