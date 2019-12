Wir wünschen Frohes Fest und guten Rutsch

Danke an all unsere treuen Leser, Unterstützer und Informanten.

Liebe Leserinnen und Leser!

Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. In drei Tagen ist Weihnachten. Auch unser ehrenamtliches Team wird die kommenden Tage nutzen, um zur Ruhe zu kommen und Zeit mit den wichtigsten Menschen im Leben, der Familie zu verbringen. Aus diesem Grund wird es bis einschließlich 1. Jänner eine reduzierte Berichterstattung geben.

Wir danken an dieser Stelle all unseren treuen Lesern, denen wir auch heuer wieder ein starkes Wachstum bei den Zugriffen verdanken, unseren Unterstützern und all jenen Brancheninsidern, die uns als Informanten unterstützen.

Wir wünschen allen Freunden von Austrian Wings ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Das Austrian Wings Team

(red)