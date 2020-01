Flughafen Graz schließt 2019 mit neuem Passagierrekord ab

Da 2019 so früh wie noch nie am Flughafen Graz der millionste Passagier gefeiert werden konnte, war klar, dass ein neuer Passagierrekord ins Haus steht. Nach dem beeindruckenden Passagierplus von 7,5% im Jahr 2018 freut man sich am Flughafen Graz, dass dieser Rekord nicht nur gehalten, sondern um 0,58% gesteigert werden konnte. Während in der Linie ein leichtes Minus von 0,15% verzeichnet wurde, konnte der Charterbereich um 5,48% zulegen, teilte der Flughafen in einer Aussendung mit.