Griechische Aegean meldet Passagierrekord

AEGEAN fliegt 1 Million mehr Passagiere in 2019 und schließt das Jahr mit einem neuen Rekord in Höhe von 15 Millionen beim Gesamtpassagieraufkommen ab.

Neuer Passagierrekord: AEGEAN hat in 2019 insgesamt 15 Millionen Fluggäste befördert. Das Gesamtpassagieraufkommen ist um sieben Prozent gestiegen, ein bedeutender Erfolg, der das 20jährige Jubiläum der Airline erneut unterstreicht. AEGEAN und seine Tochtergesellschaft Olympic Air flogen 14,99 Millionen Reisende im Jahr 2019, fast eine Million mehr als im Vorjahr, und boten insgesamt 17,85 Millionen Sitze.

Der Anstieg resultiert aus den wiederholt verstärkten Investitionen der Fluggesellschaft in das internationale Streckennetz. Mit 8,7 Millionen beförderten Passagieren, einer Steigerung von elf Prozent, ist dieser Bereich nach wie vor der Haupttreiber des Wachstums. Vor allem der Hub Athen (+11%) sowie die regionalen Drehkreuze Thessaloniki, Heraklion, Chania, Rhodos und Kalamata (+8%) begründen diesen Aufwärtstrend, der im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung im Land steht.

Der Inlandsverkehr verzeichnet ebenfalls einen leichten Anstieg von drei Prozent, trotz der fortwährenden Belastung durch die erhöhte Mehrwertsteuer für den Personenverkehr, die im vierten Jahr in Folge (2016 – 2019) bei 24 Prozent lag.

Die Auslastung verbesserte sich um fast einen Prozentpunkt von 83,9 Prozent in 2018 auf 84,8 Prozent im Jahr 2019.

„Durch den Ausbau unserer Kapazitäten vor allem zu Beginn und am Ende der traditionellen Tourismussaison konnten wir in 2019 ein Wachstum von elf Prozent im internationalen Verkehr und sieben Prozent beim Gesamtaufkommen erreichen”, erklärt Dimitris Gerogiannis, CEO von AEGEAN. „Wir werden weiterhin in den Tourismus und die Verbesserung unseres Produktes für unsere Kunden investieren. Dies trägt nicht nur zum Wachstum unseres Unternehmens bei, sondern auch zur nachhaltigen Entwicklung der Tourismusindustrie Griechenlands und des Landes allgemein.”

Über AEGEAN

AEGEAN und Olympic Air beförderten 2019 15 Millionen Passagiere. Das Netzwerk 2019 umfasst 155 Ziele in 44 Ländern. Seit dem 30. Juni 2010 ist AEGEAN Mitglied von STAR ALLIANCE, der weltweit stärksten Airline-Allianz. Das Unternehmen wurde mit dem Skytrax World Airline Award als beste europäische Regionalfluggesellschaft im Jahr 2019 ausgezeichnet.

(red / A3)