Großer Andrang bei der Jobmesse „Airport Night VIE“ für Jugendliche

Kommen und Eintauchen in die vielfältige Arbeitswelt am Flughafen Wien lautete das Motto der bereits dritten „Airport Night VIE“, die im Moxy Hotel stattfand. Die Flughafen Wien AG und Austrian Airlines hatten gemeinsam mit sieben Partnerbetrieben am Donnerstagabend zur Jobmesse für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren geladen. Mehr als 400 Besucher nahmen dieses Jahr an der Airport Night VIE teil.