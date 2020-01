Tipp: Film 7500 ab morgen in den österreichischen Kinos

Vorpremiere lief bereits am 8. Jänner - Publikum begeistert.

2015 begann der deutsch-österreichische Regisseur Patrick Vollrath mit den Vorbereitungen zu seinem Thriller "7500". Austrian Wings unterstützte das Projekt in dieser Phase beratend. Jetzt, knapp fünf Jahre später, kommt der Film auch in die österreichischen Kinos.

Bei der Vorpremiere im Haydn-Kino am 8. Jänner war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Film besticht vor allen Dingen durch seine Detailtreue - selbst Verkehrspiloten, die den A320 beruflich fliegen, werden in Sachen Authentizität betreffend die Arbeitsabläufe im Cockpit kaum etwas auszusetzen haben.

Der Trailer zum Film

Anwesend waren bei der Premiere auch Regisseur Patrick Vollrath und rund 20 Mitglieder der Filmcrew, darunter die Darsteller Carlo Kitzlinger und Omid Memar. Ebenfalls gekommen war Oscarpreisträger Michael Haneke mit seiner Ehefrau Susi.

Ein großes Dankeschön richtete Vollrath in seiner Laudatio unter anderem an den Flughafen Wien Schwechat, der die Dreharbeiten maßgeblich unterstützt hatte. Ein besonders Lob vom Starregisseur gab's für Stefanie Tomanek von der Pressestelle des Flughafens.

Der Film handelt von islamistischen Flugzeugentführern, die einen Airbus in ihre Gewalt bringen, um ihn - ähnlich wie die Attentäter vom 11. September 2001 - als fliegende Bombe einzusetzen. Doch dann nimmt der Film eine unerwartete Wendung und Entführer und der einzig überlebende Pilot sind aufeinander angewiesen um zu überleben. Das Thema ist aktueller denn je. Denn laut Verfassungsschutz ist islamistischer Terror derzeit die größte Bedrohung für die Gesellschaft.

Der vollbesetzte Saal bei der Vorpremiere - Foto: Aig / Austrian Wings Media Crew

Ein spannender Thriller, der auf beklemmende Weise durch Authentizität in jeder Form besticht. In der Hauptrolle brilliert Joseph Gordon-Levitt, die dynamische Kameraführung des Österreichers Sebastian Thaler lässt den Zuseher "mittendrin statt nur dabei" sein, wenn es im Cockpit zu einem dramatischen Überlebenskampf kommt ...

Am 10. Jänner läuft 7500 österreichweit in den Kinos an. Austrian Wings meint: unbedingt ansehen!

(red)