Heron Aviation erweitert Flotte um eine weitere Citation Mustang

Durch die exzellente Lage des Heimatflughafens Madrid und die unübertroffene Wirtschaftlichkeit der Cessna Citation, bietet der Mustang Chartermöglichkeiten, die im iberischen und mediterranen Raum, sehr beliebt sind. Der Mustang ist bereits die zweite ihres Musters, die für Charterflüge zur Verfügung steht und die unter Heron Aviation España operiert wird, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Mit ihrem ruhigen und modernen Interieur heißt die EC-NGX ihre Passagiere willkommen. Die zeitgemäße und lichtdurchflutete 4er Kabine bereitet den zukünftigen Passagieren ein angenehmes und entspanntes Ambiente.

Die Reichweite von ca. 1.800 km und eine Geschwindigkeit von über 600km/h sorgen dafür, dass die meisten Ziele in Südeuropa nur einen kurzen und komfortablen Flug entfernt liegen. Unsere freundliche und zuvorkommende Crew wartet nur darauf ihre Passagiere auf einen wundervollen Wochenend-Ausflug zu entführen oder zu ihrem nächsten wichtigen Termin fliegen zu dürfen.

Das Flugzeug wurde in Rekordzeit in das AOC unter den Bestimmungen des Vertrages gemäß Artikel 83bis ICAO aufgenommen. Diese Kooperation stellt erneut die weitreichenden Möglichkeiten der europäischen Luftfahrt unter Beweis, womit die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und anderen europäischen Nationen möglich gemacht wird.

Bereits drei Flugzeuge wurden unter dem Vertrag gemäß Artikel 83bis ICAO in die Flotte der Heron Aviation aufgenommen, somit positioniert sich Heron verstärkt weiter zu einem der führenden Operator, dass dieses Kooperationsverfahren nutzt.

Martin Helbling, Accountable Manager bei Heron Aviation, hatte folgendes hinzuzufügen:

"Mit der Eingliederung dieses zweiten Flugzeugs unter unserem spanischen Sitz, haben wir unsere Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden kontinuierlich verfeinert. Während wir eng an der Entwicklung dieser Vereinbarungen arbeiten, decken wir die einzigartigen Möglichkeiten dieses sich konsolidierenden regulatorischen Umfelds auf und können so unseren Kunden echte Vorteile bieten. Heron Aviation trägt dazu bei, die europäische Luftfahrt an der Spitze voranzutreiben, und wir freuen uns, die Vorteile des Vertrages gemäß Artikel 83bis ICAO den teilnehmenden Nationen zugänglich zu machen".

