Lufthansa bietet neue Winterziele ab München

Ab in den Süden: Lufthansa baut ab Ende Oktober 2020 ihr Urlaubsangebot weiter aus und bietet Ihren Kunden vier zusätzliche Ferienziele ab München an. Neu ist die griechische Stadt Thessaloniki, auch drei Kanarische Inseln können Gäste der Lufthansa wieder nonstop erreichen.

Auf die Sonneninseln im Atlantik geht es viermal pro Woche: nach Teneriffa an jedem Samstag und Sonntag, samstags nach Fuerteventura und sonntags nach Gran Canaria. Die spanischen Inseln werden mit einem Airbus A321 angeflogen. Nach Thessaloniki fliegt Lufthansa wintermüde Urlauber im kommenden Herbst dreimal in der Woche mit einem Airbus A320. Ab Ende Oktober geht es an jedem Dienstag, Donnerstag und Samstag von München in die griechische Hafenstadt.

Mit den neuen Verbindungen nach Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria bietet Lufthansa künftig Direktflüge zu den drei größten der insgesamt sieben kanarischen Inseln an. Das milde Klima macht die spanische Inselgruppe auch im Winter zu einem attraktiven Urlaubsziel. Mit Thessaloniki wird das Flugangebot um einen weiteren beliebten Urlaubsort ergänzt. Die zweitgrößte Stadt Griechenlands lockt nicht nur mit traumhaften Stränden, sondern ist mit ihrer historischen Altstadt ein ideales Ziel für einen Städtetrip.

