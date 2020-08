Intensives Wochenende für die Einsatzzentrale der Rega

Die Helikopter-Einsatzzentrale der Rega war am Wochenende vom 15. und 16. August 2020 stark gefordert. Insgesamt koordinierten die Einsatzleiterinnen und -leiter schweizweit rund 120 Rettungshelikopter-Einsätze für Menschen in Not. Zusätzlich organisierte die Rega-Einsatzzentrale zahlreiche Einsätze von Bergrettern des Schweizer Alpen-Club SAC sowie Tiertransporte zu Gunsten der Berglandwirtschaft.