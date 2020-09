Flughafen Frankfurt: Startbahn 18-West ab 15. Oktober wieder in Betrieb

Ab 15. Oktober 2020 starten auf der Startbahn 18 „West" am Frankfurter Flughafen wieder Flugzeuge. An diesem Tag nimmt die Flughafengesellschaft Fraport AG die Piste 18 wieder in Betrieb. Sie war im Mai 2020 angesichts der Corona-Krise und des damit verbundenen geringeren Flugverkehrs temporär außer Betrieb genommen worden.