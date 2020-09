Lufthansa baut touristischen Verkehr ab Frankfurt aus

Zusätzliche Urlaubsziele in Griechenland, Spanien, Ägypten, Kroatien, Zypern, Italien, Tunesien und Bulgarien im Flugplan ab Frankfurt.

Lufthansa baut ab Frankfurt ihr touristisches Angebot für den Sommer 2021 konsequent aus. 15 neue und für Urlauber hochattraktive Sonnenziele für den nächsten Sommer werden ab sofort für Buchungen freigeschaltet. Der Schwerpunkt liegt auf Griechenland (Korfu, Chania/Kreta, Mykonos, Kos, Kavala/Thrakien und Preveza/Peloponnes). Weitere, attraktive Ziele im Programm liegen in Spanien (Jerez de la Frontera, Gran Canaria und Teneriffa werden aus dem Winter fortgesetzt), Ägypten (Hurghada), Zypern (Paphos), Kroatien (Rijeka), Italien (Lamezia Terme), Tunesien (Djerba) und Bulgarien (Varna).

Die Abflug- und Ankunftszeiten der neuen Ziele sind ideal für Urlaubsreisende: Die Abflüge ab Frankfurt finden am frühen Morgen statt, die Rückflüge kehren am Abend in die Main-Metropole zurück.

„Noch nie haben wir so viele Urlaubsziele neu in unser Programm aufgenommen. Damit reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen erholt sich deutlich schneller als die nach Geschäftsreisen. Mit Lufthansa haben wir bereits eine große und langjährige Kompetenz bei touristischen Angeboten und diese bauen wir als Teil unserer Strategie nun entschlossen aus,“ sagt Harry Hohmeister, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG.

Durch den Einsatz von bis zu fünf zusätzlichen Flugzeugen bietet das Unternehmen zukünftig rund 70 wöchentliche Verbindungen zu 29 rein touristischen Zielen an, 15 mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ziel von Lufthansa ist es, die Zukunft der Touristik aktiv mitzugestalten. Dies war bereits vor der Corona-Pandemie ein strategischer Schwerpunkt. So werden bereits seit Anfang Juli 2019 zahlreiche zusätzliche touristische Destinationen angeboten.

Die Flüge sind ab sofort buchbar.

Die neuen Destinationen Sommer 2021 im Detail:

Korfu (CFU) zweimal wöchentlich ab 4. April Chania (CHQ) dreimal wöchentlich ab 1. April Djerba (DJE) einmal wöchentlich ab 3. April Hurghada (HRG) einmal wöchentlich ab 3. April Mykonos (JMK) zweimal wöchentlich ab 4. Mai Kos (KGS) dreimal wöchentlich ab 2. April Kavala (KVA) zweimal wöchentlich ab 4. Mai Gran Canaria (LPA) zweimal wöchentlich Fortführung Winter Paphos (PFO) zweimal wöchentlich ab 29. März Preveza (PVK) zweimal wöchentlich ab 2. Mai Rijeka (RJK) einmal wöchentlich ab 8. Mai Lamezia Terme (SUF) zweimal wöchentlich ab 3. April Teneriffa (TFS) zweimal wöchentlich Fortführung Winter Warna (VAR) zweimal wöchentlich ab 1. Mai Jerez de la Frontera (XRY) zweimal wöchentlich ab 28. März

(red / LH)