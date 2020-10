Fraport AG platziert Schuldschein

Die Fraport AG hat einen Schuldschein mit sechs Tranchen und einem Gesamtvolumen in Höhe von 250 Millionen Euro erfolgreich bei Investoren platziert. Ursprünglich war ein Emissionsvolumen von lediglich 150 Million Euro mit Laufzeiten von drei, sechs und acht Jahren vorgesehen. Aufgrund der sehr guten Nachfrage auch nach langen Laufzeiten sowie der deutlichen Überzeichnung konnten zusätzlich zwei Tranchen mit Laufzeiten von zehn und zwölf Jahren emittiert und das Gesamtvolumen der Schuldscheindarlehensemission aufgestockt werden. Die Emission erfolgte am unteren Ende der Preisspanne.

„In diesem unverändert hoch volatilen Marktumfeld haben wir nach der Platzierung der Euro-Benchmark-Anleihe im Juli nochmals unsere Liquiditätsposition erhöht", sagte Dr. Matthias Zieschang, Finanzvorstand der Fraport AG. „Damit steigen die in diesem Jahr aufgenommenen Finanzierungen auf rund 2,7 Milliarden Euro. Mit einem Bestand an liquiden Mitteln sowie zugesicherten Kreditlinien von über drei Milliarden Euro sind wir überdurchschnittlich gut aufgestellt, um die aktuelle Krise zu bewältigen und gleichzeitig im notwendigen Maße in die Zukunft unseres Unternehmens zu investieren."

Als Joint Lead Arranger fungierten die Bayerische Landesbank und die Landesbank Baden Württemberg.

(red / Fraport)