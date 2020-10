Lufthansa Cargo: Frachternetz stabilisiert internationale Versorgungswege

„Wir freuen uns, unseren Kunden im kommenden Halbjahr erneut ein weitreichendes und engmaschiges Netz an Frachter-Verbindungen anzubieten. Es ergänzt sich perfekt mit den derzeit rund 150 weltweiten Destinationen, die wir unseren Kunden über die Beiladeräume von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und SunExpress anbieten können. Um der Nachfrage optimal zu entsprechen, werden wir unsere Frachter auch in den kommenden Monaten flexibel steuern“, sagte Dorothea von Boxberg, Vorstand Produkt und Vertrieb von Lufthansa Cargo.

Allein zwischen Europa und Asien stehen im Durchschnitt wöchentlich 35 Verbindungen mit Frachtflugzeugen auf dem Programm. Schwerpunkte bilden dabei die chinesische Metropole Schanghai (PVG), die südkoreanische Hauptstadt Seoul (ICN), Japans Hauptstadt Tokio (NRT) und die Sonderverwaltungszone Hongkong (HKG). Ebenfalls auf dem Programm stehen Chinas Hauptstadt Peking (PEK) und die westchinesische Metropole Chengdu (CTU) sowie mit Mumbai (BOM), Hyderabad (HYD), Chennai (MAA) und Bangalore (BLR) mehrere Destinationen in Indien. Planmäßig werden darüber hinaus auch das japanische Ballungsgebiet Osaka (KIX), die thailändische Hauptstadt Bangkok (BKK), die vietnamesische Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt (SGN) und die usbekische Hauptstadt Taschkent (TAS) angeflogen.

34 Mal pro Woche verkehren die Frachter planmäßig zwischen Europa und Nordamerika. Chicago (ORD), New York (JFK), Los Angeles (LAX) und Atlanta (ATL) gehören dabei zu den am häufigsten angeflogenen Flughäfen, daneben werden auch Houston (IAH), Seattle (SEA) und Dallas (DFW) in den Vereinigten Staaten, Mexiko-Stadt (MEX) und Guadalajara (GDL) in Mexiko sowie Toronto (YYZ) in Kanada bedient. In den Nordatlantik-Umlauf ist teilweise auch die norwegische Stadt Stavanger (SVG) eingebunden.

Viermal wöchentlich überqueren die Frachtmaschinen der Lufthansa-Tochter den Südatlantik, um Frankfurt mit Campinas (VCP), Curitiba (CWB) und Recife (REC) in Brasilien, Buenos Aires (EZE) in Argentinien und Montevideo (MVD) in Uruguay zu verbinden.

Zudem stehen vier wöchentliche Umläufe in die Mittelmeer-Region auf dem Programm, die die ägyptische Hauptstadt Kairo (CAI) und die israelische Metropole Tel Aviv (TLV) mit Frankfurt verbinden.

Der Winterflugplan tritt zum 25. Oktober in Kraft. Neben dem Frachterangebot vermarktet Lufthansa Cargo auch die Beiladekapazitäten von wöchentlich über 3.000 Flügen von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings und SunExpress.

(red / LH Cargo)