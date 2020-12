Ashwin Bhat wird Vertriebsvorstand von Lufthansa Cargo

Ashwin Bhat wird zum 1. März 2021 als Vorstandsmitglied die Leitung des Ressorts Produkt und Vertrieb (Chief Commercial Officer) von Lufthansa Cargo übernehmen. Der 51-jährige wird damit die bisherige Position von Dorothea von Boxberg antreten, die zum gleichen Tag als Vorstandsvorsitzende übernimmt.

Als Chief Commercial Officer der Lufthansa Cargo verantwortet Ashwin Bhat die weltweite Außenorganisation für Vertrieb und Handling, das Produkt, das Revenue Management, Pricing, Netzplanung und die Vertriebssteuerung.

Bhat leitet seit Oktober 2015 als Vice President und Head of Cargo die Frachtabteilung der Swiss International Air Lines in Zürich. Er trat im Februar 1999 in die damalige Swisscargo AG ein und hat verschiedene Führungspositionen unter anderem im Revenue Management, Transport Management sowie im Global Area Management bis zu seiner letzten Position als Head of Cargo für Swiss International Air Lines durchlaufen.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Ashwin Bhat einen sehr erfahrenen Lufthanseaten als Vertriebsvorstand gewinnen konnten", sagte Harry Hohmeister, Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG und Vorsitzender des Aufsichtsrates von Lufthansa Cargo. „Mit seiner umfassenden Expertise im Frachtgeschäft sowie seiner langjährigen Vertriebserfahrung wird er die führende Position von Lufthansa Cargo im internationalen Wettbewerb weiter stärken."

Ashwin Bhat, Jahrgang 1969, schloss 1990 mit dem Bachelor in Science, Major in Chemie an der University of Mumbai, Indien ab und arbeitete vor Beginn seiner Karriere in Zürich mehrere Jahre als Manager im Accounting eines Airline-Finanzdienstleisters in Mumbai.

(red / LH Cargo)