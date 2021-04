Eurowings integriert Erfassung von Gesundheitsdaten in die digitale Reisekette

Ab sofort für alle Eurowings Flüge von Deutschland nach Spanien verfügbar: Eurowings integriert ein neues Angebot für ein besonders flexibles, zeitsparendes und sicheres Reisen in Zeiten von Corona. Fluggäste, die von Deutschland nach Spanien fliegen, können ab sofort über die neue Gesundheitsdaten-Lösung „myHealth Docs" bequem mit nur wenigen Klicks überprüfen, ob sie alle benötigten Einreisedokumente – wie u.a. eine Online-Registrierung sowie einen negativen Corona-Test – dabei haben und ihren Flug antreten können.



Die digitale Lösung „myHealth Docs" wurde bereits am Osterwochenende auf Eurowings Flügen von Köln/Bonn nach Palma de Mallorca von vielen Passagieren erfolgreich getestet. In einem weiteren Schritt hat die Airline das neue Angebot jetzt auf alle Flüge aus Deutschland nach Spanien ausgeweitet – weitere Flugverbindungen sowie Funktionen, wie u.a. das Hochladen von negativen Testergebnissen, sind in Planung.



Nutzung der neu integrierten Gesundheitsdaten-Lösung „myHealth Docs"

Um das neue Angebot nutzen zu können, checken sich Eurowings Passagiere wie gewohnt über die Eurowings Kunden App für ihren Flug ein. In einem nächsten Schritt können sie über die neu integrierte Lösung „myHealth Docs" eine digitale Gesundheits-Selbstauskunft ausfüllen, welche für die Einreise in Pandemiezeiten benötigt wird. Diese beinhaltet beispielsweise die Beantwortung einiger Gesundheitsfragen, bestätigt das Vorliegen der Online-Registrierung für Spanien sowie das Vorliegen eines negativen Corona-Tests. Auf Basis dieser Daten wird automatisch die digitale Bordkarte erstellt – mit dem zusätzlichen Vermerk, dass alle verpflichtenden Einreisedokumente vollständig vorliegen.



Erhebliche Zeitersparnis und Reduktion physischer Kontakte

Durch die Nutzung von „myHealth Docs" profitieren Fluggäste von einer erheblichen Zeitersparnis, da sie bequem auf einen Blick nachvollziehen können, welche Dokumente erforderlich sind: So sind alle Fluggäste optimal für ihren Flug vorbereitet, was wiederum Zeit am Check-in spart. Darüber hinaus wird im Rahmen des führenden Hygienekonzeptes der Lufthansa Group auf diese Weise gewährleistet, dass physische Kontakte am Flughafen auf ein Minimum reduziert werden.



Eurowings setzt mit der Einbindung von „myHealth Docs" in die Eurowings Kunden App einen weiteren Schritt bei der Digitalisierung von erforderlichen Einreisedokumenten um und erleichtert so das Reisen in Pandemiezeiten.



Eurowings Hygienekonzept

Weiterhin gilt auf Lufthansa Group Flügen von und nach Deutschland eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Schutzmaske. Passagiere sind dazu verpflichtet, während des Boardings, des Fluges und beim Verlassen des Flugzeuges entweder eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske beziehungsweise Maske mit dem Standard KN95/N95 zu tragen. Eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des Fluges ist aus medizinischen Gründen nur dann möglich, wenn das ärztliche Attest auf einem von Lufthansa Group vorgegebenen Formblatt ausgestellt ist und ein negativer Covid19 Test vorliegt, der beim planmäßigen Start der Reise nicht älter als 48 Stunden ist.

Grundsätzlich ist eine Ansteckung an Bord laut Eurowings sehr unwahrscheinlich. Alle Flugzeuge der Lufthansa Group sind mit hochwertigsten Luftfiltern ausgestattet, die eine Luftqualität wie in einem OP-Saal gewährleisten. Außerdem zirkuliert die Luft vertikal – anstatt sich in der Kabine zu verteilen und wird so alle zwei bis drei Minuten komplett ausgetauscht. Darüber hinaus profitieren alle Eurowings Kunden von einem automatisch inkludierten Corona-Reiseschutz, wenn sie sich für eine Reiseversicherung ihrer Wahl bei der Airline entscheiden.

(red / EW)