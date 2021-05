Besucherterrasse am Flughafen Wien öffnet wieder für Gäste

Die Besucherterrasse am Flughafen Wien öffnet ab dem 21. Mai 2021 - täglich von 13 bis 19 Uhr steht die Terrasse auf dem Dach des Terminal 3 wieder für Besucher und Luftfahrtinteressierte zur Verfügung. Zur Eröffnung gibt es ein besonderes Highlight: Alle Besucher können am 21. Mai 2021 mit dem Terrassenticket vergünstigt mit dem Birdly abheben und virtuell New York oder andere Städte wie ein Vogel aus der Luft erkunden, heißt es vom Flughafen.