Flughafen Memmingen: Reiseangebot steigt Woche für Woche

Kurzfristig an Pfingsten in die Sonne reisen – und problemlos und sicher wieder heimkehren. Das wird ab dem Flughafen Memmingen immer einfacher. Denn sinkende Inzidenzzahlen in den Urlaubsländern und gelockerte Einreiseregelungen bei der Rückkehr erhöhen die Planungssicherheit. Nach einem Schnelltest ist das Thema Quarantäne vom Tisch, teilte der Flughafen Memmingen per Aussendung mit.

Die Inzidenzen sinken – und das Flugangebot steigt. Deshalb gehen am Flughafen Memmingen pünktlich zu Pfingsten wieder zahlreiche beliebte Reiseziele an den Start. So Alghero auf Sardinien, Brindisi, Siziliens Hauptstadt Palermo und Lissabon. Ferien-Dauerbrenner wie Mallorca, Chania auf Kreta, Alicante und das portugiesische Faro werden bereits regelmäßig angeflogen. „Keine unserer Destinationen ist aktuell ein Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet. Die Ziele in Spanien und Portugal werden auch nicht mehr als Risikogebiete eingestuft. Die Rückkehr nach Deutschland ist somit ohne Einschränkungen möglich“, erläutert Airport Vertriebsleiter Marcel Schütz. „Die ergriffenen Maßnahmen bieten Schutz und Freiheit und machen das Reisen endlich wieder sicher“. Neben Geimpften und Genesenen müssen auch jene nicht in Quarantäne, die einen Antigentest (nicht älter als 48 Stunden) oder einen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) vorweisen können. Die Bestätigungen lassen sich einfach mit der digitalen Einreiseanmeldung hochladen.

Der Flugplan in Memmingen wird von Woche zu Woche umfangreicher. Am 20. Mai steht zudem ein Erstflug auf dem Programm. An diesem Tag startet Wizz Air nach Sarajevo. Die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina erweitert das dicht geknüpfte Netz an osteuropäischen Reisezielen um eine wichtige Verbindung und ist nach Tuzla und Banja Luka das dritte Ziel des Landes, das ab Memmingen erreichbar ist. Weitere Premieren folgen. So können längst Tickets für die neuen Verbindungen nach Rhodos, Korfu, Zagreb und ins finnische Lappeenranta gebucht werden. „Stück für Stück kehren wir zu alter Normalität zurück“, betont Marcel Schütz. Allerdings gelten weiterhin umfangreiche Hygienemaßnahmen. Auch bekannte Ziele wie Athen, Barcelona, London, Dublin, Catania, Zadar und Larnaca auf Zypern werden bald auf den Anzeigetafeln erscheinen. Eine Übersicht aller Sommerflugziele findet man unter www.allgaeu-airport.de/sommerflugziele-2021.

Am Flughafen Memmingen steht weiterhin ein umfangreiches Testangebot zur Verfügung. Für alle Bürger*innen mit Wohnsitz in Deutschland hat das Antigen-Schnelltestcenter täglich von 5 bis 23 Uhr in einem Zelt neben dem Parkplatz P1 in der Nähe des Terminals geöffnet. Die Befunde der kostenlosen Tests werden innerhalb von 15 bis 20 Minuten in deutscher Sprache per E-Mail übermittelt. Für das Schnelltestcenter ist ebenso eine Voranmeldung notwendig wie für das täglich von 6 bis 24 Uhr geöffnete PCR-Testcenter, das sich in einer ehemaligen Lärmschutzhalle neben dem Parkplatz P1 befindet. Für internationale Gäste bietet die Firma EcoCare gegen Gebühr PCR-Tests sowie Antigen- und Antikörper-Schnelltests an. Diese Tests werden ebenfalls im Antigen-Schnelltestcenter durchgeführt.

Informationen über Testangebote, Gebühren und Terminvereinbarung finden sich auch auf der Website des Flughafen Memmingen unter https://www.allgaeu-airport.de/corona-testcenter/.

Allen Reisenden wird empfohlen, vorab einen Parkplatz am Flughafen Memmingen online zu buchen. Sollte es nicht möglich sein, die Reise anzutreten, besteht bis 24 Stunden vor der geplanten Einfahrt die Möglichkeit einer kostenlosen Stornierung.

(red / Flughafen Memmingen)