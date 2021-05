Großer Verlust für kleine Fluglinie Luxair

Auch der Flagcarrier aus Luxemburg rutschte wegen der Corona-Pandemie tief in die roten Zahlen.

Gerade einmal 19 Flugzeuge umfasst die Flotte von Luxair, der Airline des Großherzogtums Luxemburg. Doch wegen der Corona-Pandemie konnte auch Luxair ihre Maschinen kaum noch auslasten. Im Jahr 2020 wurden 71 Prozent weniger Passagiere als noch 2019 befördert. Wie die Fluglinie bekannt gab, habe man einen Verlust von fast 155 Millionen Euro eingeflogen.

Für heuer wurde noch keine Prognose abgegeben, da der weitere Verlauf der Pandemie nicht absehbar sei. Während Politiker mancher Staaten - so auch in Österreich - Corona-Maßnahmen lockern, schlagen Ärzte Alarm und rechnen mit einer neuerlichen Explosion bei den Infektionszahlen, was sich wiederum negativ auf die Reise- und Flugbranche auswirken würde.

