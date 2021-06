Der Flughafen Wien begrüßt Verlängerung der Kurzarbeit

„Die Entscheidung der Bundesregierung für die Verlängerung der Kurzarbeit ist eine richtige Entscheidung und ein sehr wichtiger Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen, vielen Mitarbeitern, die um ihren Job gebangt haben, ist ein Stein vom Herzen gefallen“ kommentierten Dr. Günther Ofner und Mag. Julian Jäger, Vorstände der Flughafen Wien AG.

Am Flughafen Wien ist das Passagieraufkommen pandemiebedingt um rund 90% gesunken, eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird noch einige Zeit dauern, rund 5.500 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, in der Luftverkehrsbranche sind aktuell rund 50.000 Mitarbeiter in Österreich beschäftigt. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Flughafen Wien lediglich 40% des Passagieraufkommens im Vergleich zu vor der Krise, in 2022 soll das Passagieraufkommen auf etwa 70% zulegen. Das Modell der Kurzarbeit ist daher eine unverzichtbare Maßnahme zur Krisenbewältigung, mit der Arbeitsplätze gesichert werden können, um nach der Pandemie wieder voll durchstarten zu können.

(red / VIE)