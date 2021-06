Düsseldorf: Streckennetz wächst weiter

Bei vielen Menschen wächst angesichts der aktuellen Entwicklungen die Zuversicht und Vorfreude auf eine Flugreise im Sommer. Wer noch auf der Suche nach Inspiration für Urlaubsziele ist, wird im Flugplan des Düsseldorfer Airports sicher fündig. Auch wer Familie und Freunde endlich wieder besuchen möchte, hat jetzt eine größere Auswahl. Denn mit den Passagierzahlen steigt auch die Anzahl der Flugverbindungen und Frequenzen in den nächsten Wochen. So verbinden ab Juli bis zu 45 Airlines mit 1.000 Abflügen pro Woche den größten Airport NRWs mit rund 130 Zielen in knapp 40 Ländern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unser Streckennetz weiter ausbauen können“, sagt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. „Unsere Airlinepartner nehmen in der kommenden Zeit sukzessive bewährte und neue Ziele auf. Außerdem freuen wir uns, dass der Carrier Corendon Airlines Europe noch im Juni eine Basis an unserem Flughafen eröffnet und von hier aus auch touristische Ziele in Europa anfliegt. Auch verschiedene neue Airlines und alte Bekannte heißen wir in Düsseldorf herzlich Willkommen“, so Schnalke weiter. Trotz aller Freude über den ‚Neustart‘ sei die Lage jedoch nach wie vor volatil und geplante Verbindungen könnten sich unter Umständen noch einmal ändern, so der Flughafenchef.

So hat Eurowings auch weiterhin ein breites Angebot ab dem Düsseldorfer Flughafen. Insgesamt knapp 80 Ziele locken auf der Kurz- und Mittelstrecke. Ganz neue Ziele sind Krasnodar (ab 2. Juli), Jekaterinburg (ab 3. Juli), Tiflis (ab 4. Juli) und Casablanca (ab 5. Juli). Erstmals fliegt die Airline in diesem Sommer vom Rhein nach Beirut, Erbil, Mykonos, Santorin (Thira), Reykjavik (ab 1. Juli), Larnaca (ab 3. Juli), Kalamata (ab 4. Juli), Antalya (ab August) und Palermo (ab August). Nach der Corona-Zwangspause sind auch Sofia (ab August) und Tirana (ab Juli) wieder im Eurowings-Programm vertreten.

Der Carrier Corendon Airlines Europe eröffnet am Düsseldorfer Airport am 25. Juni mit der Stationierung eines Flugzeuges, einer Boeing 738, sogar eine Basis. Mittelfristig sollen weitere Maschinen folgen. Mit insgesamt mehr als 60 wöchentlichen Abflügen bedient die Airline in ihrem ersten Sommer am Platz dann sukzessive die Türkei-Ziele Antalya, Izmir, Zonguldak, Adana, Ankara, Trabzon, Diyarbakir, Gazipasa, Samsun und Bodrum. Ebenfalls zur Auswahl stehen Palma de Mallorca, Heraklion, Las Palmas, Fuerteventura, Corfu, Teneriffa, Ibiza, Olbia, Lamezia Terme und Hurghada.

Auch SunExpress erweitert in der heißen Jahreszeit ihr Türkei-Programm. Bereits jetzt steuert die Airline ihr neues Ziel Zonguldak an. Im Laufe des Monats Juni folgen dann noch Eskişehir und Hatay, die erstmalig ab Düsseldorf angeflogen werden.

Neben den bekannten Warmwasserzielen hat auch Condor neue Ziele im Düsseldorf-Flugplan. Ab dem 2. Juli geht es Richtung Osten und erstmals nach Beirut und Sulaymaniyah.

Herzlich Willkommen oder auch Willkommen zurück am Düsseldorfer Airport heißt es für eine ganze Reihe weiterer Airlines. Die ägyptische Staats-Airline Egypt Air ist nach mehrjähriger Unterbrechung in Düsseldorf zurück und fliegt ab Juli wieder Kairo an. Von der ägyptischen Hauptstadt aus bestehen dann Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen Zielen auf dem afrikanischen Kontinent. Alpinere Urlaubserlebnisse bietet Anfang Juli der neue Carrier Sky Alps, der nach Bozen startet. Der Libanon lässt sich ebenfalls ab Juli dank Middle East Airlines von Beirut aus entdecken. Zurück an Bord ist Norwegian, die die Passagiere von der NRW-Landeshauptstadt ab August nach Oslo befördert.

Mit der London Heathrow-Strecke startet British Airways ab Anfang Juli wieder. An allen Werktagen steht damit eine Verbindung zu einem großen europäischen Drehkreuz mit einem breiten Angebot von Langstreckenflügen auf dem Programm. Emirates erhöht aufgrund der großen Nachfrage die Frequenz auf der Dubai-Strecke ab Ende Juni. Dann bedient die Airline mit ihrer Boeing 777 das Emirat sechsmal wöchentlich ab Düsseldorf.

(red / DUS)