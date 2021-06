Eurowings mit neuer Flugverbindung von Dortmund nach Italien

Fluggäste in Dortmund konnten nun zum ersten Mal die neue Verbindung der Eurowings nach Neapel nutzen. In gut zwei Stunden gelangen Reisende vom Ruhrgebiet in die Geburtstagsstadt der Pizza. Die Nähe zum Vesuv, zur Römerstadt Pompeji und zur Amalfiküste machen die Millionenstadt aber nicht nur für eine kulinarische Reise, sondern auch für Geschichtsinteressierte und Badeurlauber interessant.