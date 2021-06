Flughafen Wien: Terminal 1 geht mit 15. Juni 2021 wieder in Betrieb

Der Flughafen Wien bereitet sich auf den zu erwartenden Sommerreiseverkehr vor und nimmt mit Dienstag, 15. Juni 2021 den Terminal 1 wieder Betrieb. Damit stehen Passagieren mehr Check-in Schalter zur Verfügung, Sicherheitskontrolle und Abflug finden weiterhin über den Terminal 3 statt. Mit einer seit kurzem reaktivierten zusätzlichen Schengen-Busankunft sind auch alle vorhandenen Kapazitäten für einreisende Passagiere in Betrieb. Dennoch empfiehlt der Flughafen allen Reisenden, mehr Zeit für Check-in, Abflug und Ankunft einzuplanen und sich vorab beim jeweiligen Reiseveranstalter zu informieren, welche Unterlagen und COVID-19-Nachweise für die Einreise in das Urlaubsland aber auch für die Rückreise nach Österreich benötigt werden. COVID-19-Testmöglichkeiten bietet übrigens auch der Flughafen Wien. So steht einem entspannten Sommerurlaub nichts mehr im Wege.

„Durch den Wegfall der Quarantänepflicht bei der Rückreise aus Schengen-Ländern nach Österreich sowie mit den Lockerungen bei Einreisebestimmungen zahlreicher Urlaubsländer sind Urlaubsreisen nun wieder bequem möglich und wir bemerken das bereits bei der steigenden Nachfrage nach Flugreisen. Wir freuen uns sehr, dass der Flugverkehr nun wieder anzieht und wir bald wieder mehr Passagiere in Wien begrüßen können. Für den heurigen Sommer erhoffen wir ein Passagieraufkommen von etwa 50% des Vorkrisenniveaus. Damit ist die Corona-Krise für die Luftfahrt zwar noch lange nicht vorüber, aber der Ausblick stimmt uns optimistisch. Mit der richtigen Reisevorbereitung steht jedenfalls einem entspannten Urlaub nichts mehr im Weg" sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Ab 15. Juni 2021 ist Terminal 1 wieder in Betrieb

Am Dienstag, 15. Juni 2021 wird der krisenbedingt temporär stillgelegte Terminal 1 wieder in Betrieb genommen. Passagieren stehen ab diesem Zeitpunkt mehr Check-in-Schalter zur Verfügung, die Sicherheitskontrolle und die Abflüge erfolgen weiterhin über Terminal 3. Auf dem Weg dorthin passieren Reisende die modernisierte Eingangshalle des Terminal 2, der jedoch noch nicht in Betrieb ist. Wo Passagiere künftig für ihren jeweiligen Flug einchecken können, finden sie auf ihrer Bordkarte und auf der Homepage des Flughafen Wien unter https://www.viennaairport.com/passagiere/flughafen/fluglinien. Die Einreise erfolgt über alle verfügbaren Ankunftswege.

Gut vorbereitet und entspannt reisen: Vorab über Reiseformalitäten informieren

Wer richtig vorbereitet ist, wird entspannt reisen: Sollte die Urlaubsdestination einen Impf-, Test- oder Immunstatusnachweis verlangen, so ist dieser in vielen Fällen schon beim Check-in am Flughafen vorzuweisen. Manche Länder verlangen auch eine Online-Registrierung vor Reiseantritt. Eine derartige Registrierung ist auch vor der Rückreise nach Österreich vorzunehmen. Der Flughafen Wien empfiehlt seinen Reisenden daher, sich vor Reiseantritt bei ihrer gebuchten Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über die notwendigen Formulare und Einreisebestimmungen des jeweiligen Urlaubslandes zu informieren.

Einen Überblick über die aktuellen Reisebestimmungen gibt es auf der Homepage des Außenministeriums unter www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender. Auch die Fluglinien bieten auf ihren Webseiten genaue Informationen dazu.

Informationen zur Einreise nach Österreich gibt es auf den Webseiten des Gesundheitsministeriums (https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html) und der Österreich Werbung: (https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich/einreise-nach-oesterreich)

Für die Einreise ins Urlaubsland: Einfach COVID-19-Test am Flughafen Wien machen

Wer für die Einreise in sein Urlaubsland einen COVID-19-Test benötigt, kann das schnell und einfach am Flughafen Wien erledigen: Im Health Center Vienna Airport können Antigen- oder PCR-Tests durchgeführt werden, die Ergebnisse sind rasch verfügbar und entsprechen allen internationalen Einreisebestimmungen. Das Testangebot steht in der Zeit von Montag bis Sonntag, jeweils 7.00 bis 19.00 Uhr (letzte Registrierung um 19.00 Uhr) zur Verfügung. Voranmeldung ist keine notwendig, die Wartezeiten vor Ort sind sehr gering. Für den Antigen-Schnelltest liegt das Ergebnis innerhalb von 30 Minuten als ärztlicher Befund vor. Das Ergebnis für den PCR-Test wird innerhalb weniger Stunden, spätestens jedoch am Folgetag in Form eines ärztlichen Befundes (in Deutsch und Englisch) übermittelt. Die Validierung der PCR-Befunde erfolgt durch erfahrene Labormediziner. Der Preis für den PCR-Test beträgt für Erwachsende € 69,-, für Kinder bis 18 Jahre nur € 49,-. Der Antigen-Test kostet für Erwachsene € 25,-, für Kinder bis 18 Jahre € 15,-. Alle Informationen gibt es unter www.viennaairport.com/coronatest.

Betreuung im Terminal: Covid Care Premium Services

Ein erweitertes Service-Angebot für Reisende bietet der Flughafen Wien mit den „Covid Care Premium Services" für abfliegende oder ankommende Passagiere: Darin enthalten sind eine persönliche Betreuung und Express-Abwicklung bei Check-in, Gepäcksaufgabe (bei Abflug) oder Gepäcksabholung (bei Ankunft), Sicherheits- und Passkontrolle sowie das persönliche Covid-Care-Package mit einer FFP2-Maske, Einweghandschuhen, 100 ml Desinfektionsmittel in einem wiederverwendbaren Beutel. Wahlweise kann auch ein PCR-Test dazu gebucht werden. Alle Informationen dazu sind unter www.viennaairport.com/care zu finden.

