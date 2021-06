Hamburg Airport: Jährlich notwendige Bahnsperrungen abgeschlossen

Kleinere Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten finden noch über das Jahr verteilt statt. Dafür stehen tagsüber feste Zeitfenster zur Verfügung, um z.B. wartungsbedingte Änderungen der Start- und Landerichtungen in den Morgen- und Abendstunden zu vermeiden. Die jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um einen kontinuierlich sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten.

Um die Flughafen-Nachbarn und andere Interessierte über die Termine der jährlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den Start- und Landebahnen auf dem Laufenden zu halten, hat Hamburg Airport einen Newsletter-Service eingerichtet. Nach einmaliger Anmeldung erhalten Abonnenten alle Termine und Informationen rund um die Pistensperrungen direkt in ihr E-Mail-Postfach. So können sie die Sperrungstermine rechtzeitig einplanen.

(red / HAM)