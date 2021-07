Besucherwelt am Flughafen Wien öffnet wieder mit vollem Angebot

Die Sommerferien starten und der Flughafen Wien bietet wieder spannende Freizeitaktivitäten: Ab morgen, 3. Juli 2021, bietet die Besucherwelt wieder ihr volles Angebot. So können große und kleine Gäste neben der schon seit Mitte Mai geöffneten Besucherterrasse nun auch wieder interessante Rundfahrten direkt am Vorfeld erleben und den in Zusammenarbeit mit Thomas Brezina gestalteten Erlebnisraum besuchen. Alle Aktivitäten finden unter Einhaltung der aktuellen COVID-19-Bestimmungen (3G-Regel und Maskenpflicht in geschlossenen Räumen) statt. Zum Start gibt’s eine besondere Aktion: Wer bis Ende Juli bucht, erhält auf alle bis Ende September konsumierte Angebote der Besucherwelt Flughafen Wien 20 % Rabatt – einfach bei der Online-Buchung den Rabattcode Sommer2021 eingeben.