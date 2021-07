Flughafen Wien: Leichte Erholung bei den Passagierzahlen

Die Zahl der Lokalpassagiere nahm in Wien um 76,6% ab, die Zahl der Transferpassagiere ging um 72,7% zurück. Die Flugbewegungen verzeichneten im Juni 2021 ein Minus von 66,2%. Die Konjunktur zieht wieder an: Der Rückgang beim Frachtaufkommen schwächt sich ab und betrug im Juni 2021 nur Minus 2,0% im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Juni 2019).

Details zum Passagieraufkommen

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa sank im Juni 2021 um 75,1% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019), nach Osteuropa um 68,1%. Nach Nordamerika ging das Passagieraufkommen im Vergleich zum Vorkrisenniveau (Juni 2019) um 83,3% zurück und Afrika verzeichnete ein Minus von 79,5%. In den Nahen und Mittleren Osten sank das Passagieraufkommen um 80,0% und in den Fernen Osten um 98,4% gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019).

Am Flughafen Malta ging das Passagieraufkommen im Juni 2021 gegenüber dem Vorkrisenniveau (Juni 2019) um 73,6% zurück und der Flughafen Kaschau/Kosice verzeichnete einen Passagierrückgang um 83,0%.

Verkehrsentwicklung Juni 2021

Flughafen Wien (VIE) 06/2021 06/2020 06/2019 Diff.% 2021 zu 2019 01-06/2021 Diff.% zu 2020 Passagiere an+ab+transit 725.230 138.124 2.985.210 -75,7 1.966.593 -61,4 Lokalpassagiere an+ab 533.030 120.802 2.278.897 -76,6 1.390.526 -66,1 Transferpassagiere an+ab 188.452 17.296 690.164 -72,7 561.330 -42,7 Bewegungen an+ab 8.222 2.453 24.321 -66,2 29.455 -44,5 Cargo an+ab in to 21.708 14.423 22.146 -2,0 125.150 +16,1 MTOW in to 346.973 122.785 976.723 -64,5 1.345.944 -41,9 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 06/2021 06/2020 06/2019 Diff.% 2021 zu 2019 01-06/2021 Diff.% zu 2020 Passagiere an+ab+transit 190.505 3.348 721.565 -73,6 403.812 -60,3 Lokalpassagiere an+ab 190.412 3.348 717.883 -73,5 403.361 -60,1 Transferpassagiere an+ab 88 0 3.618 -97,6 422 -94,3 Bewegungen an+ab 1.983 280 4.951 -59,9 5.061 -45,5 Cargo an+ab (in to) 1.324 1.440 1.205 +9,8 7.356 -7,5 MTOW (in to) 71.618 10.301 188.375 -62,0 181.379 -50,1 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 06/2021 06/2020 06/2019 Diff.% 2021 zu 2019 01-06/2021 Diff.% zu 2020 Passagiere an+ab+transit 10.543 621 61.928 -83,0 23.226 -54,0 Lokalpassagiere an+ab 10.543 621 61.928 -83,0 23.226 -54,0 Transferpassagiere an+ab 0 0 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 114 24 646 -82,4 264 -66,9 Cargo an+ab (in to) 0 0 6 -100,0 0 -100,0 MTOW (in to) 3.882 307 18.304 -78,8 8.962 -41,3 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 06/2021 06/2020 06/2019 Diff.% 2021 zu 2019 01-06/2021 Diff.% zu 2020 Passagiere an+ab+transit 926.278 142.093 3.768.703 -75,4 2.393.631 -61,1 Lokalpassagiere an+ab 733.985 124.771 3.058.708 -76,0 1.817.113 -64,8 Transferpassagiere an+ab 188.540 17.296 693.782 -72,8 561.752 -43,1 Bewegungen an+ab 10.319 2.757 29.918 -65,5 34.780 -45,0 Cargo an+ab (in to) 23.031 15.863 23.358 -1,4 132.506 +14,4 MTOW (in to) 422.473 133.393 1.183.402 -64,3 1.536.285 -43,0

(red / VIE)