Wizz Air fährt Flugangebot weiter hoch

Wizz Air, nach eigenen Angaben Europas am schnellsten wachsende Fluggesellschaft, kündigte heute die Wiederaufnahme sechs weiterer Routen ab Wien an. Die Fluglinie setzt damit einen Aufwärtstrend fort, der durch eine fortschreitende Impfkampagne und eine Lockerung der Reisebeschränkungen möglich ist. Gleichzeitig schießen die Corona-Infektionszahlen in Österreich und vielen weiteren Ländern teils explosionsartig in die Höhe, weil die Verantwortungslosigkeit vieler Reisender ein Pandemietreiber ist.