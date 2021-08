Zauberpark: Das neue Festival am Flughafen Zürich

Vom 25. November bis 12. Dezember 2021 verwandelt sich der Flughafenpark im Circle in ein Festivalgelände unter freiem Himmel. Während 18 Tagen treten täglich Top-Stars aus der Schweizer Musikszene sowie Kinder Acts auf der grossen Bühne auf. Lichtinstallationen entlang des Panoramawegs verwandeln den Park für die Besucherinnen und Besucher in eine magische Welt und diverse Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl vor Ort. Der Zauberpark ist ein Erlebnis für Gross und Klein, für Familien und Freunde, Musikfans und Kulturinteressierte sowie der ideale Ort für Adventsapéros und Weihnachtsfeiern. Erwartet werden rund 40'000 Besucherinnen und Besucher.

Mit der Kombination aus Lichtkunst, Gastronomie und Musik haben die Initianten des Zauberwalds Lenzerheide im Dezember 2013 ein völlig neues Festivalkonzept entwickelt. Seither wurde das Sinnesfestival in den Bergen stetig weiterentwickelt. In Partnerschaft mit der Flughafen Zürich AG wird der Zauberwald als Zauberpark auch am Flughafen Zürich 2021 erstmals durchgeführt. In der Lenzerheide findet folglich der Zauberwald statt, in Zürich der Zauberpark.

Während des Zauberparks finden täglich um 20:15 Uhr Konzerte von Top-Stars auf dem Festivalgelände statt. Im 2021 setzt das Organisationskomitee ausschliesslich auf Schweizer Musikerinnen und Musiker. Mit dabei sind unter anderem Seven, Jaël, Loco Escrito, Baschi, Pedestrians, Dabu Fantastic, Anna Rossinelli, Luca Hänni, Kadebostany und Philipp Fankhauser. Weitere Aushängeschilder der Schweizer Musikszene werden Ende September kommuniziert. Auch Schweizer Newcomer stehen auf der Zauberpark-Bühne. Sowohl der Winterthurer Singer-Songwriter Andryy als auch ZIAN, der mit seinem Song «Show You» als Basler Newcomer 19 Wochen lang in den Schweizer Charts war.

Die jüngsten Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Kinderprogramm freuen. Folgende Kids Acts treten jeweils vor den Konzerten in den frühen Abendstunden auf: Andrew Bond, der erfolgreichste Kindermusiker der Schweiz, Märchenerzählerin, Schauspielerin und Musikerin Carmen Lopes Sway als «Tante Carmen», Kinderliedermacherin Sarah Lauper, Zauberer und Bauchredner Dan White, der Schweizer Rapper Knackeboul als «Knäcki» sowie das Zürcher Erzählduo «Minitheater Hannibal», das bekannten Märchen und Geschichten ein frisches Kleid verpasst.

Künstlerisch verspricht der Zauberpark mit seinen Lichtinstallationen im Park diverse Überraschungen. Die durch NOA (No Ordinary Art Lab AG) kuratierten Lichtinstallationen entsprechen einem Best-of der Lichtkunst aus dem Zauberwald Lenzerheide, inklusive einigen speziell für den Zauberpark neu kreierten Stücken. Die Lichtkünstlerinnen und Lichtkünstler sind überwiegend aus der Schweiz. Alle Lichtinstallationen sind nahe des Panoramawegs platziert, der Rundweg dauert je nach Verweildauer zirka 30-45 Minuten. Besucherinnen und Besucher spazieren vorbei an übergroßen Waldtieren oder bringen große Waldpilze durch Interaktion zum Leuchten.

Der Ticketverkauf startet am 26.08.2021. Gäste können unterschiedliche Tickets erwerben und so ihren individuellen Besuch planen. Die Ticketpreise sind bewusst moderat gewählt: So kostet z.B. ein Ticket für den Besuch der Lichtinstallationen und des Konzerts (inklusive Kinder Act) für Erwachsene nur CHF 39.-. Angeboten werden unter anderem Tickets nur fürs Kinderprogramm und die Lichtinstallationen, für das Konzert (inklusive Kinder Act und Lichtinstallationen) oder für die Besichtigung der Lichtinstallationen nach dem Konzert. Dank dem Engagement der Zürcher Kantonalbank gibt es mit einer ZKB Karte 20% Ticketvergünstigung. Unternehmen und Organisationen haben zudem die Möglichkeit, ihren Weihnachtsanlass im Zauberpark zu planen – inklusive Kulinarikangebot.

Das Schutzkonzept sieht aktuell vor, dass Gäste nur mit Zertifikat (3G – getestet, geimpft, genesen) den Zauberpark besuchen können. Die weitere Entwicklung der Pandemie oder neue Entscheide des Bundesrats hätten Anpassungen am Schutzkonzept zur Folge.

Alle Informationen finden Sie hier: www.zauberpark.ch

