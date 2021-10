BER: Langstrecken in die USA und nach Singapur

Am Sonntag, den 31. Oktober 2021, tritt der Winterflugplan 2021/2022 in Kraft. Wie in jeder Saison ist die Zeitumstellung der Stichtag für den Flugplanwechsel.

Bis zum 26. März werden voraussichtlich 76 Airlines vom Flughafen Berlin Brandenburg zu 144 Zielen in 54 Ländern fliegen. Allein für November 2021 sind konkret 132 Ziele avisiert, im Vergleich zu 72 Zielen, die November 2020 angeflogen wurden. 2019 waren es noch 145 Ziele ab SXF und TXL. Beliebte Sonnen- und Winterziele stehen ebenso im Flugplan wie europäische Städteziele sowie Langstrecken in die USA und nach Asien. Das größte Angebot geht zu Städtedestinationen mit und ohne Umsteigeflughäfen wie Frankfurt, München, Amsterdam, Zürich oder Istanbul. Städtereisen – ob privat oder Business – erleben diesen Winter wieder einen Aufschwung.

Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: "Die Airlines bieten ihren Passagieren auch in den kommenden Wochen und Monaten vielfältige Reisemöglichkeiten an. Das zeigt, dass sich die Flugpläne stabilisieren und ist ein wichtiger Schritt zu mehr Normalität im Flugverkehr. Besonders freuen wir uns darüber, dass mit Singapur und New York zwei wichtige Langstreckenziele in die Region zurückkehren und Washington ab Mai hinzukommt. Das spricht für die Attraktivität unseres Flughafens und ist ein guter Start in das zweite Betriebsjahr des BER."

(red / BER)