DHL Air Austria offiziell am Flughafen Wien gelandet

Im August dieses Jahres gab DHL die Gründung der DHL Air Austria, die ihren Hauptsitz nach Angaben des Unternehmens am Flughafen Wien Schwechat haben wird. Die erste Maschine, eine Boeing 757 mit dem Kennzeichen OE-LNZ, wurde heute am Flughafen Wien Schwechat feierlich empfangen. Die Maschine wurde im Jahr 2002 an American Airlines als Passagierflugzeug ausgeliefert und 2018 von einer britischen DHL-Tochtergesellschaft übernommen. Aufgrund des Brexit zieht DHL jetzt zahlreiche Maschinen (kolportiert werden 18) für die neu gegründete DHL Air Austria ab. Nach eigenen Angaben schafft das Unternehmen damit 54 neue Arbeitsplätze am Flughafen Wien.

Fotoimpressionen:

Alle nachfolgenden Fotos, sofern nicht anders angegeben: Austrian Wings Media Crew

Das Cockpit der 757 und das Flightdeck der größeren 767 sind weitgehend identisch.

Foto: Franz Zussner

(red)