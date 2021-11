Premium Economy: Emirates kündigt Retrofit-Programm für 105 Flugzeuge an

Emirates gab auf der Dubai Airshow die Nachrüstung von 105 ihrer Großraumflugzeuge mit der Premium Economy Class bekannt. Das 18-monatige Umrüstungsprogramm soll ab Ende 2022 im hochmodernen Emirates Engineering Centre in Dubai umgesetzt werden. 52 A380 und 53 Boeing 777 erhalten somit eine neue Kabinenklasse.



Im Emirates A380 werden 56 Premium Economy-Sitze im vorderen Teil des Hauptdecks in einer 2-4-2-Konfiguration installiert. In den Boeing 777-Flugzeugen werden fünf Sitzreihen der Economy Class direkt hinter der Business Class entfernt. Stattdessen werden 24 Premium Economy-Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration installiert.

Am Ende des Umrüstungsprogramms wird Emirates über insgesamt 111 Boeing 777 und Airbus A380 mit Premium Economy-Sitzen verfügen. Sechs der A380 werden bis Dezember 2021 an die Fluggesellschaft ausgeliefert. Bis Ende Dezember 2021 werden die A380 von Emirates mit Premium Economy Class auf den Flügen der Airline nach Frankfurt, London Heathrow, New York JFK und Paris im Einsatz sein.

Jeder Sitz ist mit fleckenresistentem Leder bezogen und mit Holz verkleidet. Durch 6-fach verstellbare Kopf-, Bein- und Fußstützen bieten die Sitze optimalen Komfort und Halt. Die rund 50 cm breiten Sitze lassen sich in eine bequeme Liegeposition verstellen. Zu den weiteren Funktionen gehören Ladestationen an den Sitzen, ein breiter Esstisch und ein seitlicher Cocktailtisch.

(red / EK)