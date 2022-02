DLR testet Remote Tower Center

Flugsicherungsdienste für mehrere Flughäfen von einem Standort aus zentral zu steuern – das ermöglichen so genannte „Remote Tower Center“. Die heute an Flughäfen üblichen Tower könnten in Zukunft von Kontrollzentren ersetzt werden, an die mehrere Flughäfen zur Fernüberwachung angeschlossenen sind. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Frequentis haben Ende 2021 einen Remote-Tower-Center-Prototypen aufgebaut, von dem aus litauische und polnische Fluglotsen aus der Ferne insgesamt 15 simulierte Flughäfen überwacht haben. Der Testlauf zeigt: die breite Fernüberwachung von Flughäfen aus einem Kontrollzentrum funktioniert.

„In der Versuchskampagne haben wir neu entwickelte Planungstools für solche großen Remote Tower Center prototypisch getestet“, berichtet Jörn Jakobi vom DLR-Institut für Flugführung. „Diese Planungstools werden in diesen neuen Arbeitsumgebungen von zentraler Bedeutung sein, damit die vorhandenen Ressourcen optimal geplant und eingesetzt werden können.“

(red / DLR)