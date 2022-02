Miles & More und Fraport schließen strategische Partnerschaft

Der Flughafenbetreiber wird erster vollintegrierter Partner des Loyalitätsprogramms am Flughafen Frankfurt. Der Zusammenschluss bildet die Basis für den gemeinsamen strategischen Ausbau des dortigen Retail-Segments.

Die Fraport AG ist ab 31. Januar 2022 strategischer Partner von Miles & More und dann Mitherausgeber des Prämienprogramms am größten deutschen Luftverkehrsdrehkreuz, dem Flughafen Frankfurt. Der Zusammenschluss zwischen Fraport und dem Loyalitätsprogramm für mobile Menschen ermöglicht es Fluggästen künftig, am Airport flächendeckend Meilen zu sammeln und einzulösen – ob im Retail-Einzelhandel oder den Fraport-eigenen Serviceeinrichtungen.

Die Einbindung der Händler und Services erfolgt sukzessive in den kommenden Jahren, heißt es.

