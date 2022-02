Verstärkung für das deutsche Team von Air Astana

Der erfahrene Airline-Manager Gallus Haidle ist bei Air Astana der neue Marketing and Sales Manager Germany. In dieser Position ist er unter anderem für alle Marketing-, Promotion- und Verkaufsaktivitäten der nationalen kasachischen Fluggesellschaft im deutschen Markt verantwortlich.

Gallus Haidle ist gelernter Luftverkehrskaufmann und arbeitete zuvor bei South African Airways. Für die südafrikanische Fluglinie war er mehr als 20 Jahre in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt rund zehn Jahre als Manager Marketing & Communication Continental Europe.

Darüber hinaus verstärkt ab sofort Melanie Bremer als Sales and Marketing Coordinator das Team von Air Astana. Sie unterstützt unter anderem Gallus Haidle bei der Entwicklung und Umsetzung von Verkaufs- und Marketingmaßnahmen. Melanie Bremer besitzt einen Bachelor in Sprach-, Kultur- und Translations-Wissenschaften und arbeitete zuletzt für das Generalkonsulat von Sri Lanka in Frankfurt. Dort war sie als Assistenz des Generalkonsuls unter anderem für Übersetzungsarbeiten, juristische Recherchen sowie die Organisation und Betreuung von Geschäftsdelegationen aus Sri Lanka in Deutschland zuständig.

Susith Hettihewa, Air Astanas Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey: „Wir freuen uns sehr über diese beiden neuen Team-Mitglieder in unserem Frankfurter Büro, die in einer Phase des Aufbruchs und des Wachstums zu uns stoßen. Trotz der andauernden Corona-Krise fliegen wir konstant seit Sommer 2020 von Frankfurt nach Kasachstan und haben in dieser Zeit mit einem neuen Catering-Partner sogar in eine noch höhere Qualität unseres Bordproduktes investiert. All dies wird vom Markt honoriert, wie die konstant wachsende Nachfrage zeigt.“

Derzeit fliegt Air Astana sechsmal pro Woche von Frankfurt nach Kasachstan. Im kommenden Sommer nimmt die Airline außerdem die saisonale Verbindung zwischen Hannover und Kostanai wieder in den Flugplan auf.

(red / Air Astana)