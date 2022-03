Condor nimmt Verbindungen nach Las Vegas wieder auf

Condor Flug DE2062 hob heute Mittag von Frankfurt ab in Richtung Las Vegas. Damit nimmt der Ferienflieger die Verbindungen in die amerikanische Metropole wieder auf. Ab sofort fliegt Condor dienstags, donnerstags und sonntags in die größte Stadt des US-Bundesstaats Nevada. Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Las Vegas ist eines von insgesamt 16 Zielen in Nordamerika, die Condor ab Sommer 2022 nonstop anfliegen wird. Damit bietet Condor das größte USA-Flugangebot der letzten Jahre an.

(red / DE)