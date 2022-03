Mit gestern starteten die Edelweiss-Flüge zwischen Zürich und Tampa Bay in den USA. Ende des Monats will Edelweiss zudem eine Verbindung nach Las Vegas starten, ab Juni dann nach Denver. Zusätzlich sind bereits am Mai Flüge nach Vancouver und ab Juni nach Calgary in Kanada geplant.

Edelweiss ist eine Lufthansa-Tochter und damit eine Schwestergesellschaft der SWISS.

