Flughafen Padernborn-Lippstadt spürt Aufwind bei Tourismusflügen

Hugharda, Antalya, Heraklion, Rhodos, Kos, Burgas, Fuerteventura und Gran Canaria - die Liste der Flugziele, die vom Heimathafen im Laufe des Jahres 2022 erreichbar sein werden, liest sich wie das Who is who der Reisebranche. Die nächsten Sonnenziele sind Hugharda (ab 6. März mit Corendon) und Antalya (ab 2. April mit Sunexpress). Im Mai folgen die griechischen Inseln, die von Corendon angeflogen werden. Die TUI startet sogar mit einem am heimischen Airport stationierten Flieger im Juni und will bis zu 13 Mal pro Woche zu sieben Zielen abheben.

"Wenn es keine außergewöhnlichen Einflüsse gibt, werden wir am Flughafen Paderborn/Lippstadt im Laufe des Jahres 2022 ein Feuerwerk an neuen Zielen erleben. Kontinuierlich wollen die Fluggesellschaften ihre Angebote hochfahren. Schon jetzt können wir gut erkennen, dass die Reiselust der Menschen in unserer Heimat hoch ist", freut sich Geschäftsführer Roland Hüser auf die zusätzlichen Flüge im Bereich Touristik.

Insgesamt gab es im Januar und Februar 2022 bereits mehr als 3.200 Flugbewegungen am heimischen Airport. Dabei hat der individuelle Geschäftsreiseverkehr um mehr als 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt und befindet sich aktuell sogar knapp über dem Vor-Corona-Niveau.

Mit Blick auf den erfreulichen Start in das laufende Jahr hält der Flughafen Paderborn/Lippstadt an seiner Jahresprognose fest. Mehr als 200.000 Passagiere sollen in 2022 den Heimathafen nutzen.

