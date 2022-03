Münster/Osnabrück stellt Sommerflugplan vor

Am kommenden Sonntag (27.03.) beginnt am Flughafen Münster/Osnabrück der Sommerflugplan. Die Fluggäste profitieren von einem besonders umfangreichen und attraktiven Flugplan mit deutlichen Angebotsausweitungen. Bis zu 120 wöchentliche Abflüge zu mehr als 20 Zielen gibt es im aktuellen Sommerflugplan, teilte der Flughafen mit.

Das beliebteste Reiseziel der Deutschen, die Baleareninsel Mallorca, erlebt im kommenden Sommer einen wahren Boom. Bis zu 26-mal pro Woche steuern Eurowings, Ryanair und Corendon Airlines die Insel an. Damit gibt es ein fast doppelt so großes Mallorca-Angebot wie im vergangenen Jahr, das sogar das Vor-Corona-Niveau deutlich übersteigt. Neu nach Faro und Madeira Mit Faro an der portugiesischen Algarveküste fliegt Corendon Airlines eine neue Urlaubsdestination ab FMO an und sorgt somit für noch mehr Abwechslung. Ein weiteres neues Ziel im FMO-Sommerflugplan gehört ebenfalls zu Portugal, die Inselgruppe Madeira mit ihren exotischen Blumen und tropischen Wäldern.

Angebotssteigerungen gibt es auch für die griechische Urlaubsinsel Kreta. Neben den drei wöchentlichen Flügen von Corendon Airlines wird die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines im Auftrag des Reiseveranstalters TUI zwei weitere Frequenzen mit Beginn der Sommerferien in NRW anbieten. Und es gibt noch mehr griechische Auswahl ab FMO: Ryanair fliegt ab Juni zweimal wöchentlich zur griechischen Insel Korfu. Das Urlaubsdomizil am Ionischen Meer ist unter anderem durch die vier Millionen Olivenbäume und einladenden Strände ein begehrtes Ferienziel.

Natürlich geht es im Sommer 2022 auch weiterhin nach Rhodos und Kos. Corendon Airlines bringt Urlauber jeweils zweimal pro Woche zu den griechischen Ferieninseln.

Gleich sechs Ziele in der Türkei werden vom Flughafen Münster/Osnabrück angeflogen. Das bekannteste ist die Urlaubsregion rund um Antalya. SunExpress und Corendon Airlines starten mehrfach täglich zur türkischen Riviera

Darüber hinaus gibt es vom FMO aber auch Verbindungen in die Hafenstadt Izmir, die Hauptstadt Ankara sowie nach Adana, Kayseri und Zonguldak. Die Kanarischen Inseln sind durch ihr ganzjährig mildes Klima bekannt. Vom FMO sind mit Gran Canaria, Fuerteventura, Teneriffa und Lanzarote vier der Urlaubsinseln im Atlantischen Ozean mehrfach pro Woche mit Corendon Airlines erreichbar.

Weitere Destinationen

Hurghada am Roten Meer (Corendon Airlines) sowie Pristina (GP Aviation), die Hauptstadt des Kosovo. Mit Lufthansa vom FMO in alle Welt Mit Lufthansa erreichen Fluggäste ab FMO schnell und unkompliziert nahezu alle Ziele weltweit. Gerade für die regionale Wirtschaft im Münsterland und Osnabrücker Land gibt es mehrfach täglich optimale Verbindungen nach Frankfurt und München mit besten Umsteigemöglichkeiten in das weltweite Streckennetz der Airline.

(red / FMO)