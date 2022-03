Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung am Flughafen Köln/Bonn

Thilo Schmid hat seine Tätigkeit als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH aufgenommen. Der 46-Jährige Diplom-Kaufmann bildet jetzt mit Geschäftsführer Torsten Schrank die Geschäftsführung am Flughafen Köln/Bonn.

„Der Krieg in der Ukraine bereitet uns allen große Sorgen und auch mein heutiger Start am Köln Bonn Airport steht unter dem Eindruck der aktuellen Geschehnisse. Der neuen, spannenden Aufgabe sehe ich trotz allem mit Zuversicht und Freude entgegen. Der Köln Bonn Airport ist mit seinen zwei Geschäftsfeldern Passagierverkehr und Fracht sehr gut aufgestellt und bietet sehr viel Entwicklungspotential“, erklärt Thilo Schmid. „Gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Torsten Schrank und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich die Weichen stellen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft. Dabei werden uns neben dem Kerngeschäft des Fliegens auch besonders die Themen Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Lärmschutz und Mobilität von Morgen beschäftigen, die wir weiter intensiv vorantreiben wollen.

Thilo Schmid war bis Ende Februar in leitender Position am Flughafen Düsseldorf tätig. Dort verantwortete er als Senior Vice President Aviation & Accountable Manager alle operativen und kommerziellen Geschäftsbereiche am Flughafen mit insgesamt rund 900 Beschäftigten.

Er hat seine 20-jährige Laufbahn im Luftverkehr im Lufthansa-Konzern begonnen, bevor er 2012 zum Flughafen Düsseldorf wechselte. Thilo Schmid bekleidete in beiden Konzernen verschiedene Führungspositionen unter anderem als Geschäftsführer und war sowohl im Cargo- als auch im Passagierbereich tätig. Im Dezember vorigen Jahres hatte ihn der Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH einstimmig zum neuen Mitglied und zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH bestellt.

(red / CGN)