Tel Aviv Air feiert Erstflug von Hamburg nach Tel Aviv

Die Fluggesellschaft Tel Aviv Air hat am gestrigen Sonntag die Linienverbindung nach Tel Aviv zurück in Hamburgs Streckennetz gebracht. Die Fluggesellschaft wurde, so heißt es in einer anlässlich des Erstflugs verschickten Presseerklärung, von zwei Hamburgern mit dem Ziel gegründet, die weltoffenen Metropolen Hamburg und Tel Aviv wieder nonstop miteinander zu verbinden. Die Strecke wird jeden Donnerstag und Sonntag bedient. Tickets für die neue Direktverbindung sind unter www.tlv-air.com und im Reisebüro erhältlich.

„Mit der Strecke von Hamburg nach Tel Aviv wird eine Lücke in Hamburgs Streckennetz wieder geschlossen. Wer Familie und Freunde besuchen oder das Land erkunden möchte, gelangt so schnell und bequem in die israelische Stadt am Mittelmeer. Die Direktverbindung fördert auch den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch zwischen den Metropolen. Umso mehr freuen wir uns, dass Tel Aviv wieder nonstop mit Norddeutschland verbunden ist“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

Paul Scodellaro, Gründer und Geschäftsführer von Tel Aviv Air, freut sich über seine neue Route: „Wir kennen das Land, die Strecke und unsere potentiellen Kunden“, fasst Scodellaro die Erfahrung der Gründer zusammen. „Unsere wichtigsten Zielgruppen sind Geschäftsreisende, Israel-Urlauber, Reise-Gruppen und ethnische Reisende, die aus Hamburg ab heute fünf Stunden Flugzeit sparen.“

Hinter Tel Aviv Air stehen der Hamburger Reisebüro-Inhaber Shlomo Almagor sowie Paul Scodellaro, ehemaliger Verkaufschef der Fluggesellschaft Germania. Paul Scodellaro hatte die Route nach Tel Aviv seinerzeit für Germania schon einmal erfolgreich aufgebaut.

(red / HAM)