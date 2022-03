Am Flughafen der deutschen Hauptstadt freut man sich über eine neue Verbindung nach Übersee.

United Airlines fliegt am 28. März 2022 erstmalig vom BER in die USA und verbindet die Hauptstadtregion dann wieder ganzjährig mit New York/Newark.

Bereits am 27. Mai 2022 wird das Angebot von der US-Fluggesellschaft im deutschen Markt ab BER weiter ausgebaut und mit Washington, D.C. ein neues USA-Ziel in den Flugplan aufgenommen.

(red / Berliner Flughäfen)