Berlin (BER) erwartet in den Osterferien mehr als eine Million Passagiere

Die Osterzeit mit zwei Wochen Schulferien in Berlin und Brandenburg gehört zu den beliebtesten Urlaubssaisons. Mediziner warnen indes vor einem neuen massiven Pandemieschub, denn Reisen hat sich in den vergangenen zwei Jahren stets als starker Treiber der Coronapandemie erwiesen. Ärzte raten deshalb von jeder nicht zwingend erforderlichen Reise ab.

Vom Flughafen Berlin Brandenburg erreicht man in der Ferienzeit vom 8. April bis zum 24. April mit 55 Fluggesellschaften 126 Ziele in 49 Ländern auf vier Kontinenten. Zu den beliebtesten Destinationen zählen die Mittelmeerregion, die Kanarischen Inseln, Skandinavien und europäische Metropolen wie Istanbul, London, Madrid, Paris, Rom und viele mehr. Dazu kommen die Langstreckenverbindungen: FTI/Smartlynx fliegt direkt nach Dubai, Qatar Airways nach Doha, Scoot verbindet den BER mit Singapur und United Airlines fliegt ab BER nach New York.

Insgesamt werden über die Osterferien mehr als eine Million Passagiere am BER erwartet. Die verkehrsreichsten Tage werden der letzte Schultag vor den Ferien, der 8. April 2022, sowie der Sonntag vor Schulbeginn am 24. April 2022 sein, an denen jeweils mehr als 70.000 Passagiere erwartet werden. Innerhalb der Osterferien werden täglich 50.000 bis 65.000 Fluggäste den BER nutzen.

(red / Berliner Flughäfen)