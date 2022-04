Deutsche Flugsicherung sucht Nachwuchs

Der Luftverkehr erholt sich Schritt für Schritt. Die DFS überwacht den Luftraum über Deutschland, einen der am dichtesten beflogenen weltweit. Der Nachwuchsbedarf ist hoch. Rund 150 junge Talente werden jährlich eingestellt. Der Recruiting Day feiert zur passenden Zeit sein Comeback und kehrt nach dreijähriger Pause zurück.



Die rund 2.000 Fluglotsen und Fluglotsinnen lenken und überwachen den Luftverkehr in den vier Kontrollzentralen und an den 15 Towern. Doch auch die technische Infrastruktur und Inbetriebhaltung müssen funktionieren. Dafür sind Informatiker, Ingenieure und Techniker zuständig, ohne sie wäre die Luftraumüberwachung unmöglich. In all diesen Bereichen ist die DFS auf der Suche nach Auszubildenden und dualen Studenten.



Wie sieht der typische Arbeitstag von Fluglotsen aus? Welche Fähigkeiten müssen Bewerber im Eignungstest zeigen? Wie lange dauert die Lotsenausbildung? Diese und weitere Fragen beantworten die Experten der DFS am Recruiting Day. Fluglotsen-Azubis und Ausbilder berichten aus erster Hand von ihren Erfahrungen. Informationen über die drei dualen Studiengänge der DFS in den Bereichen IT, Technik und Air Traffic Management runden die Vorstellung der Berufsbilder zum Karriereeinstieg ab.



Zusätzlich gibt es Bewerbungstipps und verschiedene Führungen durch die Ausbildungssimulatoren des Flugsicherungscampus. Auch ein Einblick in die Kontrollzentrale Langen und damit in den realen Arbeitsalltag der Lotsen ist möglich. Auf zwei Bühnen erleben die Besucher Talk-Formate und Vorträge. Bei gutem Wetter wird ein Heißluftballon auf dem Campus-Gelände sein.



Der Besuch des Recruiting Day ist kostenfrei, eine Anmeldung ist aber erforderlich. Kernzielgruppe sind Maturanten zwischen 16 und 24 Jahren. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Um sie möglichst vielen jungen Leuten anbieten zu können, ist jeweils nur eine Begleitperson vorgesehen.



Alle Informationen zu den Ausbildungsmöglichkeiten und Dualen Studiengängen und die Anmeldemöglichkeit zum Recruiting Day gibt es auf der Karriereseite der DFS: karriere.dfs.de

(red / DFS)