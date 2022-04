Leipzig/Halle und Dresden: Airport-Touren gehen wieder an den Start

Ab 11. April können kleine und große Flughafen-Fans wieder hinter die Kulissen blicken und bei spannenden Führungen Wissenswertes rund um die Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle erfahren. Eine Anmeldung ist an beiden Flughäfen unbedingt erforderlich.

Flughafen Leipzig/Halle

Thematische Vielfalt erleben: Das Spektrum am Flughafen Leipzig/Halle reicht von der Airport-Tour über die IL-18-Dinner-Tour, Schüler-Jugend-Touren, Ferien-Touren, Kindergeburtstage bis hin zu Nachttouren.

Weitere Informationen und Buchung hier: www.leipzig-halle-airport.de/touren

Telefon: 0341/224-1414

E-Mail: besucherdienst•@•leipzig-halle-airport.de

Flughafen Dresden

Zwischen Vergangenheit und Zukunft – die vielfältigen Besuchertouren am Flughafen Dresden erschließen die spannendsten Bereiche am Airport und darüber hinaus. Von der Airport-History-Tour über Na-Tour, Follow-Me-Tour und die Wissenstour werden unterschiedlichste Interessen bedient. Auch bei Mini- und Maxi-Tour, Kindergeburtstagen und der Technik-Tour werden interessante Einblicke in den facettenreichen Flughafen-Alltag geboten.

Weitere Informationen und Buchung hier: www.dresden-airport.de/touren

Telefon: 0351/881-3300

E-Mail: touren•@•dresden-airport.de

Organisatorische Hinweise

In Anlehnung an die ADV Empfehlung sowie gem. Infektionsschutzgesetz entfällt die Maskenpflicht in Terminals. An den Kontrollpunkten ist aber weiterhin die 3G-Regelung gültig und damit das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (mind. OP-Maske) vorgeschrieben. Daher empfehlen wir allen Teilnehmer ab sechs Jahren dringend das Mitführen und Tragen einer Maske während der Tour.

Die Teilnehmerzahl pro Führung ist begrenzt, um die allgemeinen Abstandsregeln einzuhalten.

Desinfektionsmittelspender stehen vor Ort zur Verfügung.

Wer sich krank fühlt, sollte bitte zu Hause bleiben.

Das komplette Hygienekonzept finden Sie hier: https://www.mdf-ag.com/media/user_upload/Leipzig_Halle/PDF/Fuehrungen/Hygienekonzept_zur_Durchfuehrung_von_Flughafentouren.pdf

(red / Mitteldeutsche Flughafen AG)