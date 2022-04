Nürnberg: Start in die Osterferien mit dem neuen Sommerflugplan

Der neue Sommerflugplan des Airport Nürnberg umfasst mehr als 60 Ziele, darunter die schönsten Badeparadiese und Europas schillerndste Metropolen. Rund 150.000 Passagiere werden während der Ferien erwartet. Damit knüpft der Airport an das Niveau vor der Pandemie an. Während Fluglinien und Flughäfen jubeln, sind Mediziner besorgt und raten von allen nicht zwingend erforderlichen Reisen an. Denn Reisen hat sich in der Vergangenheit stets als massiver Treiber der Corona-Pandemie erwiesen.